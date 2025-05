More pri meste Misráta vyplavilo na breh šesť tiel migrantov

Tripolis 2. mája (TASR) - Najmenej šesť tiel migrantov vyplavilo more na breh neďaleko líbyjského mesta Misráta na severozápade krajiny, uviedol pre agentúru Reuters dobrovoľník pobočky Červeného polmesiaca, informuje TASR.



Štyri telá našli vo štvrtok ráno a ďalšie dve večer. Na pobreží v blízkosti Misráty približne 200 kilometrov východne od Tripolisu, stále hľadajú na brehu prípadné ďalšie telá.



Líbya sa po zvrhnutí vodcu Muammara Kaddáfího počas povstania podporovaného NATO v roku 2011 stala tranzitnou trasou pre migrantov utekajúcich pred konfliktom a chudobou do Európy.



Vo februári líbyjské bezpečnostné orgány objavili desiatky tiel v masových hroboch na dvoch rôznych miestach na juhovýchode krajiny. Migrantov hľadajúcich prácu láka aj ekonomika krajiny založená na ťažbe ropy.



V Líbyi po rokoch občianskej vojny naďalej trvá problematická bezpečnostná situácia. V krajine pôsobia ozbrojené skupiny, niektoré čiastočne spolupracujú so štátnymi orgánmi, mnohé sú však súčasťou zločineckých sietí zameraných na obchodovanie s ľuďmi, pričom systematicky zneužívajú migrantov.