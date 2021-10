Morrison: Austrália o niekoľko týždňov zmierni cestovné obmedzenia

Sydney 1. októbra (TASR) - Austrália od novembra po 18 mesiacoch začne otvárať svoje hranice a obyvateľom krajiny umožní vycestovať do zahraničia i bez povolenia, ktoré dosiaľ potrebovali v rámci zavedených protipandemických opatrení. Oznámil to v piatok tamojší premiér Scott Morrison, píše agentúra AFP.



Morrison priblížil, že Austrálčania zaočkovaní proti koronavírusu sa "o niekoľko týždňov" budú môcť vrátiť do vlasti aj vycestovať do zahraničia. Stane sa tak po tom, bude splnený vakcinačný cieľ - 80 percent úplne zaočkovaných obyvateľov starších ako 16 rokov, čo sa očakáva koncom októbra.



Canberra prijala v boji s pandémiou COVID-19 vlani v marci jedny z najprísnejších hraničných obmedzení na svete. Zamietnutých bolo počas prvých piatich mesiacov tohto roka viac ako 100.000 žiadostí o vstup do krajiny či vycestovanie, vyplýva z údajov ministerstva vnútra.



"Nastal čas, aby sme Austrálčanom vrátili ich život. Pripravujeme sa na to a Austrália bude pripravená na štart veľmi skoro," povedal Morrison.



Predseda vlády dodal, že zaočkovaní obyvatelia krajiny sa budú môcť po návrate zdržiavať v sedemdňovej domácej karanténe, a nebudú musieť absolvovať súčasnú povinnú 14-dňovú izoláciu v hoteloch, ktorá je finančne náročná.