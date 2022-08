Morrison dosadenie samého seba na ministerské posty obhajuje

Sydney 17. augusta (TASR) - Bývalý austrálsky premiér Scott Morrison v stredu vyhlásil, že sám seba počas pandémie dosadil na päť ministerských pozícii preto, lebo údajne "kormidloval loď uprostred búrky". Odmietol sa tiež vzdať svojho mandátu v parlamente. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Predseda austrálskej vlády Anthony Albanese informoval, že Morrison sa počas pandémie vymenoval okrem iného za ministra vnútra, financií či zdravotníctva bez toho, aby o tom informoval svojich kolegov, parlament či voličov. Až tri z piatich ministerstiev však až do minulého týždňa, keď sa škandál prevalil, netušili, že v skutočnosti stál na ich čele Morrison.



"Kormidloval som loď uprostred búrky," obhajoval na tlačovej konferencii bývalý premiér svoje konanie. Dodal, že iba on "ako predseda vlády a nikto iný" mohol "skutočne pochopiť váhu zodpovednosti, ktorá bola na jeho pleciach".



Morrison tiež uviedol, že jednotlivé ministerstvá o svojom vymenovaní neinformoval preto, lebo "svoje právomoci chcel aj tak využiť len v prípade núdze". Miestne médiá v pondelok oznámili, že Morrison ako minister financií využil svoje právomoci na zastavenie plynárskeho projektu pri pobreží Sydney. Morrison v tejto súvislosti s vyhlásil, že so svojím rozhodnutím je "veľmi spokojný".



Albanese v reakcii na Morrisonovu tlačovú konferenciu uviedol, že bývalý premiér "v podstate zdemoloval (austrálsky) demokratický systém". V pondelok tiež povedal, že niečo také by bolo na smiech, keby nešlo o demokratickú krajinu.



Morrison bol premiérom od roku 2018. Jeho konzervatívna koalícia Liberálnej strany (LP) vládla tri trojročné volebné obdobia po sebe. V máji ho v parlamentných voľbách porazila Austrálska strana práce (ALP) na čele s Anthonym Albanesem.