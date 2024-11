Morskú korytnačku zavlečenú do Holandska vypustili do Mexického zálivu

Houston 15. novembra (TASR) – Ochranári vypustili späť do Mexického zálivu morskú korytnačku, ktorú približne pred rokom objavili pri pobreží Holandska vzdialenom viac než 8000 kilometrov od jej domova. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Karetu zúbkovanú minulý rok neďaleko holandského pobrežia objavila rybárska loď Boeier, ktorá ju odviezla na pevninu. Korytnačka následne skončila v opatere Rotterdamskej zoologickej záhrady, kde ju na počesť jej záchrancu pomenovali Boeier. Po aklimatizácii a zdravotných vyšetreniach ju letecky odoslali do ZOO v Houstone v Texase, kam dorazila 29. októbra. Späť do Mexického zálivu bola vypustená 4. novembra.



Ako sa korytnačka dostala tak ďaleko od svojho prirodzeného prostredia, nie je známe. Podľa AP ju mohli odniesť morské prúdy alebo sa mohla zamotať do siete neznámej komerčnej rybárskej lode.



Kareta zúbkovaná (Lepidochelys kempii) sa prirodzene vyskytuje v pobrežných vodách Mexického zálivu a Atlantického oceánu. Je najmenším druhom morskej korytnačky, dorastá do dĺžky 68 až 81 centimetrov a dosahuje hmotnosť 34 až 45 kilogramov, uvádza Texaský úrad pre prírodné parky a divé zvieratá (TPWD).



Tento druh je od roku 1970 zaradený na Červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). V súčasnosti má priradený stupeň ohrozenia "kriticky ohrozený", dodáva TPWD.