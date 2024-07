Mosad: Izrael skúma reakciu Hamasu na návrh prímeria v Gaze

Jeruzalem 4. júla (TASR) – Izrael skúma reakciu hnutia Hamas na návrh zahŕňajúci dohodu o prepustení rukojemníkov a prímerie v Pásme Gazy. Uviedla to v stredu vo vyhlásení izraelská spravodajská služba Mosad. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Sprostredkovatelia dohody o rukojemníkoch dali vyjednávaciemu tímu reakciu Hamasu na koncept dohody o rukojemníkoch. Izrael skúma túto reakciu a odpovie sprostredkovateľom," píše sa vo vyhlásení, ktoré v mene Mosadu zverejnila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Bližšie detaily vyjadrenie neuvádza.



Zdroj z Hamasu podľa Reuters povedal, že islamistická militantná skupina vládnuca v Pásme Gazy si so sprostredkovateľmi "vymenila nejaké myšlienky" týkajúce sa zastavenia vojny. Podrobnosti však tiež neposkytol.



Sprostredkovatelia z Egypta, Kataru a USA sa už mesiace usilujú dosiahnuť dohodu o prímerí v konflikte medzi Izraelom a Hamasom a prepustení 120 rukojemníkov, ktorých militanti stále zadržiavajú v Pásme Gazy. Tieto snahy však uviazli.



Hamas požaduje, aby dohoda znamenala ukončenie vojny a úplné stiahnutie izraelských síl z Gazy. Izrael zdôrazňuje, že bude súhlasiť len s dočasnými zastaveniami bojov, kým nebude Hamas zničený.



Predložený plán prímeria, ktorý koncom mája odhalil americký prezident Joe Biden, zahŕňa postupné prepustenie izraelských rukojemníkov a stiahnutie izraelských síl v dvoch fázach. Hovorí tiež o prepustení palestínskych väzňov, pričom obnova Gazy a návrat tiel zosnulých rukojemníkov by prišli v tretej fáze.