Mosad: Osoby zadržané v Európe sú agenti konajúci v mene Hamasu

Kodaň/Jeruzalem 14. decembra (TASR) - Izraelské spravodajské služby Mosad a Šin Bet v spoločnom vyhlásení označili osoby zadržané vo štvrtok vo viacerých európskych štátoch za "agentov konajúcich v mene (palestínskej) teroristickej organizácie Hamas", ktorí plánovali "útok zameraný na zabitie nevinných občanov na európskej pôde".



Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení oboch tajných služieb zverejnenom úradom predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua, o ktorom informoval web The Times of Israel (TOI).



Dánske bezpečnostné zložky vo štvrtok oznámili, že zabránili teroristickému útoku a zadržali troch podozrivých z jeho prípravy. Ďalšia osoba bola zadržaná Holandsku.



Prokuratúra v Berlíne zasa informovala, že nemecká polícia vo štvrtok zatkla troch podozrivých členov Hamasu podozrivých z prípravy útoku na židovské ciele v Európe.



Nemecká spolková prokuratúra vo svojom vyhlásení spresnila, že muži zadržaní v Dánsku a Holandsku údajne začali v Berlíne pripravovať sklad zbraní, kde mali byť zbrane "udržiavané v stave pripravenosti vzhľadom na potenciálne teroristické útoky proti židovským inštitúciám v Európe".



Dánska polícia však odmietla komentovať, či existuje nejaká súvislosť medzi zatknutiami hlásenými v Dánsku a Nemecku. Neuviedla ani podrobnosti o podozrivých a ani žiadne informácie o možnom cieli údajného sprisahania.



"Bola to skupina, ktorá plánovala teroristický čin," povedal na tlačovej konferencii šéf operácií dánskej spravodajskej služby PET Flemming Drejer. Dodal, že do sprisahania sú zrejme zapletení aj ďalší podozriví, ktorí sú v súčasnosti v zahraničí.



Dánske spravodajské služby v súvislosti s najnovším vývojom zvýšili stupeň ohrozenia krajiny teroristickým útokom na štvrtý z piatich stupňov.



Dánska polícia avizovala, že posilní svoju prítomnosť v uliciach Kodane, pričom súčasne dodala, že hlavné mesto Dánska zostáva "v bezpečí". Tamojšia židovská komunita napriek tomu zrušila verejnú oslavu sviatku chanuka naplánovanú na štvrtok večer, informovali dánske médiá.



Vo vyhlásení Mosadu a Šin Bet sa píše, že "v posledných rokoch, a ešte viac po vražednom útoku zo 7. októbra (voči Izraelu), sa Hamas snaží rozšíriť svoje operačné kapacity po celom svete a najmä v Európe, aby mohol realizovať svoje ambície zasiahnuť izraelské, židovské a západné ciele za každú cenu".



Aj komisárka Európskej únie pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová začiatkom decembra varovala, že v dôsledku vojny Európa čelí "obrovskému riziku teroristických útokov" počas vianočných sviatkov.



"Je to mimoriadne vážne," povedala vo štvrtok aj dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá procestovala na summit Európskej únie v Bruseli. "Ukazuje to situáciu, v ktorej sa v Dánsku nachádzame. Bohužiaľ," dodala. Zdôraznila, že "v súvislosti s Izraelom a Gazou je samozrejme úplne neprijateľné, že existuje niekto, kto do dánskej spoločnosti prenáša konflikt (odohrávajúci sa) niekde inde vo svete."