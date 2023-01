Moskaľkovová: V Turecku sa nedohodla výmena väzňov Ruska a Ukrajiny

Ankara 12. januára (TASR) — Zástupcovia Ruska a Ukrajiny v stredu počas rozhovorov v Turecku nedosiahli novú dohodu o výmene vojnových zajatcov. Vo štvrtok to pre agentúru AFP uviedla ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová, ktorá sa v Ankare stretla so svojím ukrajinským kolegom Dmytrom Lubincom. Dodala, že jej predchádzajúce vyjadrenia o výmene zajatcov boli nesprávne interpretované.



AFP podotkla, že Rusko a Ukrajina v čase vojny, ktorú rozpútala Moskva 24. februára, udržiavajú len málo priamych kontaktov — rokovania o výmene väzňov sú jedny z mála z nich.



Po rokovaní v Ankare turecké štátne médiá citovali Moskaľkovovej vyjadrenie na tlačovej konferencii, že s Lubincom sa dohodli na výmene "viac ako 40 väzňov" z každej strany. Vo štvrtok však pre AFP spresnila, že tieto slová sa týkali počtu osôb, ktoré si obe strany už vymenili.



Ako ďalej uviedla, že s Lubincom si v rámci prípravy na možnú budúcu výmenu odovzdali zoznamy zranených zajatých vojakov. Zopakovala, že "k takýmto výmenám dochádza neustále. Tieto dohody uzatvára armáda a my s ňou spolupracujeme".



Konštatovala tiež, že Moskva aj Kyjev majú záujem o budúce kontakty medzi svojimi komisármi pre ľudské práva, informovala agentúra Reuters. Podľa nej názoru Ukrajina zaujala pragmatický postoj a je pripravená na dialóg.



Za dôležité považuje, aby dialóg medzi Ruskom a Ukrajinou v tejto oblasti pokračoval a aby "nebol spolitizovaný, ale založený výlučne na humanitárnych a ľudskoprávnych princípoch".



Podľa agentúry Reuters Moskaľkovová sumarizovala, že už boli dosiahnuté konkrétne výsledky v oblasti pátrania po nezvestných osobách a návratu detí k svojim rodinám.



Vyjadrila sa aj k návrhu týkajúceho sa vytvorenia trvalého "humanitárneho koridoru" vo vojnovej zóne, ktorý v stredu podporil turecký prezident Recept Tayyip Erdogan. Ruská ombudsmanka ho označila za "veľmi dôležitý návrh", na ktorom sa ešte treba dohodnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a so štátnymi orgánmi, ktoré sa tým zaoberajú.