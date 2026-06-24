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Moskovská ropná rafinéria pravdepodobne tento rok neobnoví výrobu
Táto oprava ešte viac skomplikovala snahy riešiť nedostatok pohonných hmôt v celom Rusku.
Autor TASR
Moskva 24. júna (TASR) — Moskovská ropná rafinéria zostane mimo prevádzky najmenej šesť mesiacov po tom, čo 16. a 18. júna utrpela pri útokoch ukrajinských dronov rozsiahle škody. V stredu to uviedli dva zdroje z tohto odvetvia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Gazprom Nefť, ktorej prevádzka patrí, na žiadosť agentúry Reuters o reakciu na tieto tvrdenia nereagovala.
Táto oprava ešte viac skomplikovala snahy riešiť nedostatok pohonných hmôt v celom Rusku. Rafinéria nachádzajúca sa na južnom okraji ruskej metropoly v štvrti Kapotňa je najväčším dodávateľom palív pre Moskovskú oblasť. V roku 2024 spracovala približne 11,6 milióna ton ropy a vyrobila 2,9 milióna ton benzínu a 3,2 milióna ton nafty.
V reakcii na prehlbujúci sa nedostatok pohonných hmôt zvažuje ruská vláda podľa vicepremiéra Alexandra Novaka zaviesť zákaz exportu nafty. Denník Vedomosti informoval, že vláda posudzuje aj možnosť dovozu palív, najmä pre okupovaný polostrov Krym, kde bol pozastavený predaj benzínu obyvateľom.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru pomocou dronov s dlhým doletom, zatiaľ čo Rusko pokračuje v raketových úderoch na energetické a vojenské ciele na Ukrajine. Ukrajinské útoky podľa dostupných údajov vyradili významnú časť výrobnej kapacity ruských rafinérií, čo viedlo k nedostatku palív, rastu cien a tvoreniu dlhých radov na čerpacích staniciach v mnohých regiónoch.
Spoločnosť Gazprom Nefť, ktorej prevádzka patrí, na žiadosť agentúry Reuters o reakciu na tieto tvrdenia nereagovala.
Táto oprava ešte viac skomplikovala snahy riešiť nedostatok pohonných hmôt v celom Rusku. Rafinéria nachádzajúca sa na južnom okraji ruskej metropoly v štvrti Kapotňa je najväčším dodávateľom palív pre Moskovskú oblasť. V roku 2024 spracovala približne 11,6 milióna ton ropy a vyrobila 2,9 milióna ton benzínu a 3,2 milióna ton nafty.
V reakcii na prehlbujúci sa nedostatok pohonných hmôt zvažuje ruská vláda podľa vicepremiéra Alexandra Novaka zaviesť zákaz exportu nafty. Denník Vedomosti informoval, že vláda posudzuje aj možnosť dovozu palív, najmä pre okupovaný polostrov Krym, kde bol pozastavený predaj benzínu obyvateľom.
Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru pomocou dronov s dlhým doletom, zatiaľ čo Rusko pokračuje v raketových úderoch na energetické a vojenské ciele na Ukrajine. Ukrajinské útoky podľa dostupných údajov vyradili významnú časť výrobnej kapacity ruských rafinérií, čo viedlo k nedostatku palív, rastu cien a tvoreniu dlhých radov na čerpacích staniciach v mnohých regiónoch.