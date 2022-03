Moskovské úrady zakázali demonštrácie týkajúce sa ruskej invázie

Moskva 4. marca (TASR) - Úrady v Moskve zamietli žiadosti odporcov, ale aj stúpencov ruskej invázie na Ukrajinu, ktorí chceli v hlavnom meste zorganizovať pochody a vyjadriť tak svoj názor na aktuálne dianie. Mesto sa odvolalo na stále aktuálnu pandémiu koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Aké organizácie požiadali radnicu o verejné zhromaždenia, úrady neprezradili. Ruská opozičná zjednotená demokratická strana "Jabloko" však ostro kritizovala inváziu prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu a oznámila, že zorganizuje protestný pochod v Moskve. DPA citovala aj ruský spravodajský portál Meduza, ktorý napísal, že do ulíc chceli vyjsť aj podporovatelia "špeciálnej vojenskej operácie".



V Moskve sú pre pandémiu koronavírusu oficiálne zakázané akékoľvek demonštrácie či verejné zhromaždenia občanov. Ľudia však v uplynulých dňoch vyšli do ulíc v desiatkach ruských miest, aby protestovali proti vojne na Ukrajine, a to napriek tomu, že čelia zatýkaniu, vysokým pokutám a policajnému násiliu, píše DPA.