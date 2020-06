Moskovský aktivista dostal 20 dní väzenia za protest

Moskva 26. júna (TASR) - Na 20 dní väzenia odsúdil v piatok súd v Moskve mladého aktivistu, ktorý vo štvrtok na Červenom námestí s plagátom v ruke protestoval proti zmenám v ruskej ústave. Proti rozsudku sa zrejme odvolá, napísal server Novaja gazeta.



Viktora Nemytova zadržali vo štvrtok, v prvý deň predčasného hlasovania o zmenách a doplneniach do súčasnej ruskej ústavy, ktoré v prípade schválenia okrem iného umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Hlasovať v ňom v predstihu je možné od 25. júna, riadnym termínom hlasovania je 1. júl.



V Rusku platí zákon, že protest jednotlivca sa môže konať bez úradného povolenia.



Nemytov ho však porušil v tom, že protestoval na Červenom námestí. Moskovská polícia a súdy totiž takéto prejavy kvalifikujú ako porušenie zákona o zhromažďovaní, pričom poukazujú na to, že Červené námestie priamo susedí s Kremľom, oficiálnym sídlom ruského prezidenta, a akékoľvek nepovolené verejné akcie sú na ňom preto zakázané.



Vo štvrtok súd v Moskve vyrubil inému mladému mužovi pokutu 75.000 rubľov (964 eur) za to, že vlani v decembri na Červenom námestí stál s plagátom so smajlíkom.



Samotný odsúdený Daniil Galickij, ktorý je aktivistom združenia Nepretržitý protest, označil túto svoju akciu za sociálny experiment.