Moskovský arcibiskup: Zuppi diskutoval s poradcom Putina o utečencoch

Moskva 29. júna (TASR) - Mierový vyslanec pápeža Františka kardinál Matteo Zuppi a zahraničnopolitický poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov hovorili v stredu v Moskve najmä o humanitárnych otázkach a utečencoch. Povedal to moskovský katolícky arcibiskup Paolo Pezzi, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.



"Stretnutie medzi kardinálom a Ušakovom prebehlo dobre, v pozitívnej atmosfére," povedal Pezzi ruskej agentúre TASS. "Hlavným bodom (ich diskusie) boli humanitárne otázky súvisiace s utečencami vrátane maloletých," dodal bez ďalších podrobností.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým informoval, že dvojica bude diskutovať o "situácii týkajúcej sa konfliktu na Ukrajine", a samozrejme o možných spôsoboch politického diplomatického riešenia. Peskov zároveň uviedol, že Kremeľ si značne cení "iniciatívu Vatikánu snažiacu sa o nájdenie mierového riešenia ukrajinskej krízy".



Vatikán v utorok informoval, že hlavným cieľom najnovšej iniciatívy je podnietiť "humanitárne gestá", ktoré by mohli prispieť k vyriešeniu konfliktu. Táto zmienka sa mohla týkať prípadnej snahy o repatriáciu ukrajinských detí odvedených do Ruska, o ktorú Kyjev dlhodobo žiada, uvádza Reuters.



Ukrajina k ceste pápežovho vyslanca vyhlásila, že nepotrebuje žiadne sprostredkovanie zvonka, pretože Rusku neverí. V utorok to povedal šéf tamojšej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Dodal však, že ak Zuppi v Moskve dosiahne výsledky práve v otázke ukrajinských detí ilegálne deportovaných do Ruska či výmeny zajatcov, tak ich Ukrajina uvíta.



Kyjev odhaduje, že od vypuknutia ruskej invázie z februára 2022 bolo do Ruska alebo na anektovaný polostrov Krym z Ukrajiny nelegálne odvlečených už takmer 19.500 detí.



Zuppi začiatkom júna vycestoval aj do Kyjeva, aby si vypočul stanovisko ukrajinskej strany a vyhodnotil možnosti dosiahnutia spravodlivého mieru. Stretol sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj duchovnými predstaviteľmi.



V Moskve je do štvrtka, pričom francúzske katolícke noviny La Croix informovali, že by sa mal okrem iných stretnúť aj s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a podporuje jeho inváziu na Ukrajinu.