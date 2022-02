Moskovský korešpondent BBC: Ruská akcia je zlomovým momentom

Moskva 24. februára (TASR) - Napriek týždňom diplomatického úsilia, keď svetoví lídri navštevovali ruského prezidenta Vladimira Putina, sa zdá, že úplná invázia na Ukrajinu bola po celý čas v pláne, napísal vo štvrtok moskovský korešpondent BBC Steve Rosenberg.



Podľa neho dal Vladimir Putin jasne najavo, že Ukrajinu považuje za hrozbu pre ruskú bezpečnosť, že modernú Ukrajinu nepovažuje za suverénnu krajinu.



"Pozerá sa na to ako na konštrukciu, niečo, čo vybudovalo Rusko, ako na územie, ktoré by malo patriť do sféry vplyvu Ruska. Prijal rozhodnutie pokročiť s touto akciou, aby prinútil Ukrajinu vrátiť sa späť do sféry ruského vplyvu," uviedol Rosenberg.



"Čo sa stane potom, jednoducho nevieme. Ale to, čo sa dnes deje, je skutočne zlomové, je to znamenie, že Putin sa rozhodol ignorovať Západ a pokračovať vo svojich plánoch," dodal korešpondent BBC Steve Rosenberg.