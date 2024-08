Moskovský súd potvrdil zatykač na Juliju Navaľnú

Moskva 7. augusta (TASR) — Moskovský mestský súd v stredu rozhodol, že vydanie zatykača na Juliju Navaľnú, vdovu po ruskom opozičnom politikovi Alexejovi Navaľnom, je v súlade so zákonom. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.



"Rozhodnutie okresného súdu Basmannyj v Moskve zostáva nezmenené, odvolaniu nebolo vyhovené," cituje z verdiktu súdu agentúra RIA Novosti.



Zasadnutie mestského súdu sa konalo za zatvorenými dverami, verejné bolo len prečítanie rozhodnutia.



Okresný súd Basmannyj vydal 9. júla príkaz na vzatie Navaľnej do väzby na dve mesiace. Stalo sa tak v jej neprítomnosti, keďže Navaľná i jej dve deti sa už dlhší čas zdržiavajú v zahraničí.



Navaľná je v Rusku obvinená z účasti v "extrémistickej skupine", za čo jej hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. Bola tiež zaradená na zoznam medzinárodne hľadaných osôb a na zoznam teroristov a extrémistov.



Julija Navaľná vedie neziskovú ľudskoprávnu organizáciu Human Rights Foundation (HRF). Do vedenia HRF bola zvolená 1. júla a na tomto poste vystriedala šachového veľmajstra Garriho Kasparova, ktorý ho zastával 12 rokov.