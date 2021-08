Navaľnyj ostáva na zozname osôb náchylných na útek

Moskva 17. augusta (TASR) - Súd v Moskve zamietol odvolanie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného voči verdiktu prvostupňového súdu, ktorý v júni odmietol Navaľného žiadosť o to, aby uznal za nezákonné rozhodnutie väzobného tábora o jeho registrácii ako osoby náchylnej na útek. V utorok o tom informoval portál Meduza.io.



Väzobný tábor č. 1 v Moskve nazývaný Kremeľská centrála rozhodol o registrácii Navaľného ako osoby náchylnej na útek 18. februára, pretože údajne dvakrát verejne hovoril o svojom "zámere utiecť". Navaľnyj však tvrdí, že išlo o žart a neexistuje dôvod, pre ktorý by mal byť takto evidovaný.



Navaľnyj sa v tomto väzobnom tábore nachádzal od januára po tom, ako ho po návrate z Nemecka zadržali. Neskôr ho previezli do väzobného tábora č. 2 v meste Pokrov, kde si odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody vynesený v starej kauze sprenevery. V Pokrove je taktiež evidovaný ako osoba náchylná na útek.



Navaľnyj sa viackrát sťažoval na to, že ho stráže v Pokrove každú noc budia, pričom dôvodom častého budenia je podľa väzobného tábora práve jeho registrácia ako osoby náchylnej na útek.



Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu Navaľnyj obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.



Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný.