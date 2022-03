Moskovský súd udelil Ovsiannikovovej pokutu za narušenie vysielania

Moskva 15. marca (TASR) - Zamestnankyni ruskej štátnej televízie Marine Ovsiannikovovej udelil moskovský súd v utorok pokutu vo výške 30.000 rubľov (247 eur) za to, že v pondelok narušila vysielanie hlavných správ s protivojnovým transparentom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Ako informovala televízia BBC, Ovsiannikovovú uznali za vinnú z organizácie nepovoleného verejného podujatia a bola prepustená na slobodu.



"Chcem všetkým poďakovať za podporu, priateľom i kolegom. Boli to naozaj veľmi ťažké dni môjho života," uviedla Ovsiannikovová po tom, ako ju prepustili. Zároveň upozornila na to, že v čase jej zadržania jej úrady nepovili kontakt s blízkymi a nebola jej poskytnutá žiadna právna pomoc, a preto sa ocitla v ťažkej situácii.



Ovsiannikovová v pondelok narušila vysielanie večerných správ najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal, keď sa pred kamery v štúdiu postavila s transparentom s nápisom: "Nie vojne, zastavte vojnu, neverte propagande, tu vám klamú. Rusi sú proti vojne". Kremeľ označil tento počin za "chuligánstvo".