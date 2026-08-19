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Moskovský súd zrušil registráciu kandidáta strany Jabloka
Jabloko sa proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu odvolalo.
Autor TASR
Moskva 19. augusta (TASR) - Moskovský oblastný súd zrušil registráciu kandidáta opozičnej strany Jabloko Viktora Bystrova, ktorý sa o post poslanca Štátnej dumy uchádzal v jednomandátovom volebnom obvode č. 120 v meste Kolomna v Moskovskej oblasti. Návrh na zrušenie Bystrovovej registrácie podal kandidát strany Zelení Dmitrij Gelever. Informovalo o tom Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Bystrovov advokát Alexandr Muraviov pred novinármi uviedol, že žaloba sa opierala o rovnaké argumenty, aké boli použité aj v konaní na Najvyššom súde Ruskej federácie proti federálnej kandidátnej listine strany Jabloko. Týkali sa údajného porušenia autorských práv vo volebnej kampani, obvinení z extrémizmu a zahraničného financovania.
Žalobca Gelever kandiduje v rovnakom jednomandátovom volebnom obvode ako Bystrov. Podľa Muraviova sa jeho mandant proti rozhodnutiu súdu odvolá.
Rozhodnutie Moskovského oblastného súdu zapadá do série krokov, ktoré v posledných týždňoch obmedzujú účasť opozičnej strany Jabloko v septembrových voľbách do Štátnej dumy. Strana tvrdí, že ide o politicky motivované rozhodnutia, zatiaľ čo ruské úrady postup zdôvodňujú porušením volebnej legislatívy.
Ruský Najvyšší súd minulý týždeň vyhovel žalobe prokremeľskej strany Vlasť a zrušil registráciu federálnej kandidátnej listiny strany Jabloko pre voľby do Štátnej dumy. Žaloba argumentovala šírením volebnej agitácie na sociálnych sieťach bez úhrady z volebného fondu, možným porušením autorských práv pri použitých obrázkoch a obvineniami z extrémizmu.
Strana Vlasť označila za prejavy extrémizmu okrem iného materiály zverejnené na webovej stránke Jabloka na podporu práv LGBT+ komunity. Za problematickú považovala aj výzvu strany na uzavretie dohody o prímerí vo vojne na Ukrajine, ktorú interpretovala ako odmietnutie „oslobodenia územia Ruskej federácie“, pričom tým odkazovala na ukrajinské územia, ktoré Rusko podľa medzinárodného spoločenstva nezákonne anektovalo.
Jabloko sa proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu odvolalo. V odvolacom konaní však súd pôvodný verdikt ponechal v platnosti. Strana Jabloko následne oznámila, že sa ešte obráti na Prezídium Najvyššieho súdu.
Bystrovov advokát Alexandr Muraviov pred novinármi uviedol, že žaloba sa opierala o rovnaké argumenty, aké boli použité aj v konaní na Najvyššom súde Ruskej federácie proti federálnej kandidátnej listine strany Jabloko. Týkali sa údajného porušenia autorských práv vo volebnej kampani, obvinení z extrémizmu a zahraničného financovania.
Žalobca Gelever kandiduje v rovnakom jednomandátovom volebnom obvode ako Bystrov. Podľa Muraviova sa jeho mandant proti rozhodnutiu súdu odvolá.
Rozhodnutie Moskovského oblastného súdu zapadá do série krokov, ktoré v posledných týždňoch obmedzujú účasť opozičnej strany Jabloko v septembrových voľbách do Štátnej dumy. Strana tvrdí, že ide o politicky motivované rozhodnutia, zatiaľ čo ruské úrady postup zdôvodňujú porušením volebnej legislatívy.
Ruský Najvyšší súd minulý týždeň vyhovel žalobe prokremeľskej strany Vlasť a zrušil registráciu federálnej kandidátnej listiny strany Jabloko pre voľby do Štátnej dumy. Žaloba argumentovala šírením volebnej agitácie na sociálnych sieťach bez úhrady z volebného fondu, možným porušením autorských práv pri použitých obrázkoch a obvineniami z extrémizmu.
Strana Vlasť označila za prejavy extrémizmu okrem iného materiály zverejnené na webovej stránke Jabloka na podporu práv LGBT+ komunity. Za problematickú považovala aj výzvu strany na uzavretie dohody o prímerí vo vojne na Ukrajine, ktorú interpretovala ako odmietnutie „oslobodenia územia Ruskej federácie“, pričom tým odkazovala na ukrajinské územia, ktoré Rusko podľa medzinárodného spoločenstva nezákonne anektovalo.
Jabloko sa proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu odvolalo. V odvolacom konaní však súd pôvodný verdikt ponechal v platnosti. Strana Jabloko následne oznámila, že sa ešte obráti na Prezídium Najvyššieho súdu.