Moskva a Astana podpíšu dohody o jadrovej elektrárni v Kazachstane
Putin začal v stredu trojdňovú návštevu Kazachstanu, v rámci ktorej sa zúčastní aj na rokovaní Najvyššej rady Eurázijskej ekonomickej únie.
Autor TASR
Moskva 27. mája (TASR) - Rusko a Kazachstan podpíšu dve medzivládne dohody o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Kazachstane, uviedol v stredu generálny riaditeľ ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačev. Dohody sú pripravené na podpis v rámci štátnej návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina, povedal pre denník Izvestija. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Pre návštevu Vladimira Putina v Astane boli pripravené dve medzivládne dohody týkajúce sa výstavby prvej jadrovej elektrárne v Kazachstane,“ uviedol Lichačev. Na podpis je pripravená dohoda o výstavbe jadrovej elektrárne a jej financovaní vrátane poskytnutia úveru. Strany sa tiež dohodli na texte zmluvy, v ktorej bude uvedená cena, časový harmonogramom realizácie a ustanovenia o účasti kazašských spoločností na projekte, dodal Lichačev.
„Jadrová elektráreň začne fungovať už v nasledujúcom desaťročí, ale počas týchto rokov musíme spolu s kazašskými partnermi vytvoriť základ stavby, pripraviť ľudské zdroje, získať všetky potrebné povolenia v Kazachstane a naučiť kazašských dodávateľov prevádzkovať jadrové zariadenia v súlade s našimi bezpečnostnými normami a požiadavkami,“ dodal šéf Rosatomu.
