Moskva a Hanoj sa dohodli na výstavbe jadrovej elektrárne vo Vietname
Vietnam potrebuje rozšíriť výrobu elektrickej energie, keďže čelí rozsiahlym energetickým výpadkom.
Autor TASR
Moskva 23. marca (TASR) - Rusko a Vietnam podpísali medzivládnu dohodu o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne Ninh Thuan 1, oznámila v pondelok ruská štátna jadrová energetická spoločnosť Rosatom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Vietnam potrebuje rozšíriť výrobu elektrickej energie, keďže čelí rozsiahlym energetickým výpadkom. Spôsobuje ich veľký dopyt v energetickom sektore a rozrastajúca sa stredná trieda, situáciu zhoršuje extrémne počasie vrátane sucha či tajfúnov. Projekt novej atómovej elektrárne je súčasťou stratégie krajiny na zlepšenie dodávok a zvýšenie kapacity výroby.
Rosatom je popredný svetový staviteľ jadrových elektrární. Uviedol, že dohoda stanovuje podmienky a hlavné oblasti spolupráce medzi stranami pri spracovávaní stavebného projektu. Informácie o nákladoch doposiaľ nie sú známe, no projekt počíta s výstavbou dvoch jadrových blokov s kapacitou 2400 megawattov.
Práce na jadrových elektrárňach v strednom Vietname sa začali na začiatku desiatych rokov 21. storočia, no pre obavy o bezpečnosť a rozpočet sa zastavili v roku 2016.
Po obnovení jadrového energetického programu v roku 2024 Vietnam požiadal Japonsko a Rusko, aby sa podieľali na projektoch. Tokio sa však v decembri rozhodlo odstúpiť od plánov na výstavbu jadrovej elektrárne.
