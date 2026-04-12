Moskva a Kyjev sa navzájom obvinili z porušenia veľkonočného prímeria
Autor TASR
Kyjev/Moskva 12. apríla (TASR) - Rusko a Ukrajina sa v nedeľu navzájom obvinili z porušenia veľkonočného prímeria. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Pokoj zbraní v bojoch na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci začal platiť v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť by mal o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ).
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým sľúbil, že prímerie navrhnuté Kremľom dodrží, varoval však, že na akékoľvek porušenie bude rýchlo reagovať rovnakým spôsobom.
„K 7.00 h (miestneho času) 12. apríla bolo zaznamenaných 2299 porušení prímeria (zo strany Ruska). Konkrétne 28 nepriateľských útokov, 479 nepriateľských ostreľovaní, 747 útokov útočnými dronmi a 1045 útokov dronmi typu FPV,“ uviedol generálny štáb ukrajinskej armády v príspevku na Facebooku.
Dodal však, že nedošlo k žiadnym raketovým útokom, útokom riadenými leteckými bombami ani útokom bezpilotných lietadiel typu Šáhid.
Ruské ministerstvo obrany tiež v nedeľu uviedlo, že zaznamenalo takmer 2000 porušení mierovej dohody zo strany Ukrajiny, informovala tlačová agentúra TASS.
„Medzi 16.00 h moskovského času 11. apríla a 8.00 h ráno 12. apríla sme zaznamenali celkovo 1971 porušení prímeria jednotkami ukrajinských ozbrojených síl,“ uviedlo ministerstvo. Medzi zasiahnutými oblasťami sú Kurská a Belgorodská oblasť, v ktorých boli zranení civilisti, uviedla Moskva.
K vzájomným obvineniam z porušenia prímeria došlo už aj v sobotu večer.
