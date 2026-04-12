Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Moskva a Kyjev sa navzájom obvinili z porušenia veľkonočného prímeria

Na snímke hasiči hasia požiar obytného domu, ktorý bol zničený ruským dronovým útokom v meste Odesa na Ukrajine. Najmenej dvaja ľudia prišli o život v noci na sobotu počas ruských dronových útokov na ukrajinské prístavné mesto Odesa, uviedli miestni predstavitelia. Rusko a Ukrajina pred plánovaným veľkonočným prímerím viackrát na seba vzájomne útočili s bezpilotnými lietadlami. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým sľúbil, že prímerie navrhnuté Kremľom dodrží, varoval však, že na akékoľvek porušenie bude rýchlo reagovať rovnakým spôsobom.

Kyjev/Moskva 12. apríla (TASR) - Rusko a Ukrajina sa v nedeľu navzájom obvinili z porušenia veľkonočného prímeria. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Pokoj zbraní v bojoch na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci začal platiť v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť by mal o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým sľúbil, že prímerie navrhnuté Kremľom dodrží, varoval však, že na akékoľvek porušenie bude rýchlo reagovať rovnakým spôsobom.

„K 7.00 h (miestneho času) 12. apríla bolo zaznamenaných 2299 porušení prímeria (zo strany Ruska). Konkrétne 28 nepriateľských útokov, 479 nepriateľských ostreľovaní, 747 útokov útočnými dronmi a 1045 útokov dronmi typu FPV,“ uviedol generálny štáb ukrajinskej armády v príspevku na Facebooku.

Dodal však, že nedošlo k žiadnym raketovým útokom, útokom riadenými leteckými bombami ani útokom bezpilotných lietadiel typu Šáhid.

Ruské ministerstvo obrany tiež v nedeľu uviedlo, že zaznamenalo takmer 2000 porušení mierovej dohody zo strany Ukrajiny, informovala tlačová agentúra TASS.

„Medzi 16.00 h moskovského času 11. apríla a 8.00 h ráno 12. apríla sme zaznamenali celkovo 1971 porušení prímeria jednotkami ukrajinských ozbrojených síl,“ uviedlo ministerstvo. Medzi zasiahnutými oblasťami sú Kurská a Belgorodská oblasť, v ktorých boli zranení civilisti, uviedla Moskva.

K vzájomným obvineniam z porušenia prímeria došlo už aj v sobotu večer.
