Moskva a Minsk podpísali rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku

Moskva 25. mája (TASR) - Ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali vo štvrtok dokument o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, odvolávajúcej sa na ruské médiá.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu podľa ruskej štátnej agentúry TASS uviedol, že Moskva si ponechá kontrolu nad týmito zbraňami aj všetkými rozhodnutiami o tom, ako budú použité. Šojgu tiež uviedol, že opatrenia Ruska a Bieloruska sú v tomto smere "v súlade so všetkými existujúcimi medzinárodnými právnymi záväzkami".



Na rozmiestnení častí ruského taktického jadrového arzenálu v Bielorusku sa obe krajiny dohodli už v marci. Denník The Guardian v tejto súvislosti pripomína, že Rusko sa vlani neúspešne pokúsilo dobyť Kyjev práve z bieloruského územia.



Šojgu okrem toho vo štvrtok povedal, že Západ vedie "nevyhlásenú vojnu" proti Rusku a Bielorusku.



Šojgu sa v Minsku zúčastňuje na zasadnutí Rady ministrov obrany Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), šesťčlennej vojenskej aliancie združujúcej Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan.



Ruský prezident Vladimir Putin 25. marca oznámil, že Rusko s Bieloruskom dosiahlo dohodu o umiestnení ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Putin vtedy povedal, že Moskva v tomto smere postupuje rovnako ako USA, ktoré na území svojich spojencov taktiež dlhodobo rozmiestňujú takéto zbrane. Uviedol tiež, že Rusko do 1. júla dobuduje zariadenie na uskladnenie takýchto zbraní v Bielorusku.



Moskva už Minsku odovzdala raketový systém Iskander. Bielorusku tiež pomohla s modernizáciou lietadiel so špecifickou muníciou, pričom bieloruskí vojaci absolvovali v Rusku náležitý vojenský výcvik, pripomína agentúra TASS, z ktorej správy cituje The Guardian.