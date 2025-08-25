< sekcia Zahraničie
Moskva a Teherán hovorili o iránskom jadrovom programe
Podľa agentúry TASS bola témou rozhovoru medzi Putinom a Pezeškijánom aj Ukrajina či summit ruského lídra s Trumpom na Aljaške z 15. augusta.
Autor TASR
Moskva/Teherán 25. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom o iránskom jadrovom programe, informoval Kremeľ. Agentúra AFP pripomína, že rozhovor sa uskutočnil deň pred plánovanými rokovaniami Iránu s krajinami E3 v Ženeve, ktoré Teheránu pohrozili sankciami, píše TASR.
Kremeľ bližšie podrobnosti o rozhovore neposkytol. Pezeškijánova kancelária uviedla, že iránsky prezident Putinovi poďakoval za podporu „práva Teheránu na obohacovanie“ a zopakovala, že Irán „nemá a ani nikdy nebude mať záujem vyvinúť jadrovú zbraň“.
Británia, Nemecko a Francúzsko - známe aj ako skupina E3 - Iránu pohrozili, že ak nebude obmedzovať obohacovanie uránu a neobnoví spoluprácu s inšpektormi z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ a voči Teheránu opätovne zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu.
Ruský denník Kommersant v pondelok informoval, že Moskva s myšlienkou nových sankcií nesúhlasí. „Vyhrážky Británie, Nemecka a Francúzska aktivovať mechanizmus na opätovné zavedenie predtým pozastavených sankcií OSN voči Iránu sú vážnym destabilizujúcim faktorom,“ citoval denník ruskú diplomaciu.
Dohoda z roku 2015 zaviedla významné obmedzenia pre iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. V roku 2018 USA počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa od nej jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo dosiahnuť a Teherán po čase pôvodnú dohodu prestal dodržiavať.
Po 12-dňovej leteckej vojne s Izraelom v polovici júna, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty, pozastavil Irán spoluprácu s MAAE. Poukázal na to, že MAAE ako dozorný jadrový orgán OSN neodsúdil izraelské ani americké útoky na jeho jadrové zariadenia.
AFP pripomína, že Irán považuje Rusko za spojenca aj v oblasti jadrovej energie. Vzťahy medzi oboma krajinami sa posilnili tiež vo vojenskej či ekonomickej oblasti od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
