Moskva a Washington sa dohodujú na čase telefonátu Lavrova s Blinkenom

Moskva 29. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok uviedol, že čoskoro požiada o presný čas na telefonát so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom. Témou ich prvého spoločného telefonického rozhovoru od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu má byť výmena väzňov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve uviedol, že rokovania o výmenách väzňov prebiehajú medzi Ruskom a USA od vlaňajšieho summitu v Ženeve, na ktorom sa stretli prezidenti oboch krajín.



Blinken v stredu uviedol, že Spojené štáty predložili Rusku "zásadný návrh" týkajúci sa prepustenia amerických občanov Brittney Grinerovej and Paula Whelana, ktorú sú väznení v Rusku. Podľa zdrojov Reutersu je Washington ochotný vymeniť týchto dvoch občanov za Viktora Buta – ruského obchodníka so zbraňami, ktorý bol v Spojených štátoch odsúdený na 25 rokov väzenia.



Lavrov uviedol, že v súčasnosti sa obe strany – Moskva a Washington – dohadujú na čase telefonátu a že si počas neho vypočuje, čo mu chce jeho americký kolega povedať.