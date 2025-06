Moskva: Arákčí bude v pondelok rokovať s dôležitým spojencom Putinom

Moskva 23. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok plánuje viesť „dôležité“ rokovania so svojím kľúčovým spojencom - ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dôjde k tomu približne 48 hodín po rozsiahlom americkom útoku na dôležité iránske jadrové zariadenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Moskva je významným podporovateľom Teheránu, no od 13. júna, keď Izrael zaútočil na Irán, sa za svojho spojenca rázne nepostavila, píše AFP. Rusko síce odsúdilo izraelské a americké útoky, ale Iránu neponúklo vojenskú pomoc a zľahčovalo aj svoje záväzky vyplývajúce z dohody o strategickom partnerstve s Teheránom.



„V tejto novej nebezpečnej situácii... môžu mať naše konzultácie s Ruskom určite veľký význam,“ uviedol Arákčí podľa ruských štátnych médií po pristátí v Moskve.



Tlačová agentúra IRNA v nedeľu informovala, že Arákčí bude „rokovať s prezidentom a ďalšími vysokými predstaviteľmi Ruska o regionálnom a medzinárodnom vývoji“ po vojenských útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán.



Putin pôvodne navrhoval, že by sa mohol stať sprostredkovateľom medzi Iránom a Izraelom. V piatok však vyhlásil, že o túto rolu nemá záujem, pričom údajne iba navrhoval spôsoby, ako by krajiny mohli konflikt vyriešiť. Viacerí západní lídri Putina ako sprostredkovateľa odmietli, pričom poukázali aj na ruskú vojnu na Ukrajine.