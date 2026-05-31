Moskva: Arménsko nemá alternatívu k dodávkam zemného plynu z Ruska
Arménsko, kde sa nachádzajú ruské vojenské základne, je silne energeticky závislé od Moskvy: vlani doviezlo z Ruska 82 % svojej spotreby zemného plynu.
Autor TASR
Moskva 31. mája (TASR) - Arménsko nemá alternatívu k dodávkam zemného plynu z Ruska a v prípade, že sa stane členom EÚ, ho bude musieť ďalej nakupovať, avšak za podstatne vyššiu cenu, vyhlásil v nedeľu podpredseda ruskej vlády Alexej Overčuk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Situáciu na trhu s plynom poznáme veľmi dobre. (Arménsko) nikdy nebude mať iný plyn ako ten ruský,“ povedal Overčuk. Jedinou otázkou podľa neho je to, „odkiaľ bude Arménsko ruský plyn dostávať a ktorým sprostredkovateľom bude platiť“. Podľa ruského podpredsedu vlády Európa naďalej nakupuje ruský plyn. „Stačí, aby sa pozreli na mapu. Ak si všimnú, ktoré plynovody tam stále fungujú, hneď uvidia, od koho budú ruský plyn dostávať,“ zdôraznil Overčuk. „Samozrejme, budú musieť zohľadniť existujúce 30-percentné vývozné clo, skutočnosť, že to bude trhová cena, a fakt, že sprostredkovatelia budú chcieť svoj podiel na tržbách,“ uzavrel ruský vicepremiér.
Arménsko, kde sa nachádzajú ruské vojenské základne, je silne energeticky závislé od Moskvy: vlani doviezlo z Ruska 82 % svojej spotreby zemného plynu. Na základe dohody z roku 2013 sú dodávky ruského plynu a ďalších kľúčových surovín pre Arménsko oslobodené od vývozných ciel. Ruský prezident Vladimir Putin na aprílovom stretnutí s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom vyhlásil, že Arménsko platí za 1000 kubických metrov plynu z Ruska 177,50 dolára (152,44 eura), zatiaľ čo v Európe by to stálo viac než 600 USD.
(1 EUR = 1,1644 USD)
