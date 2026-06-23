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Moskva bude horieť, napísali hackeri na účte starostu ruskej metropoly
Hackeri zaplavili Sobianinov osobný blog stovkami príspevkov.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - Len krátko po svojich 68. narodeninách dostal starosta Moskvy Sergej Sobianin netradičný pozdrav - hackeri napadli jeho účet na sieti Telegram a pod jeho menom rozoslali nespočetné množstvo správ, ktoré boli v priamom rozpore s verejným vystupovaním blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina. V jednej zo správ sa písalo „Moskva bude horieť“, informuje TASR podľa utorkovej správy denníka Bild.
Hackeri zaplavili Sobianinov osobný blog stovkami príspevkov. Opakovane v nich v ruštine uverejňovali rovnaké heslá vrátane sloganu „Sláva Ukrajine“. Okrem toho na jeho účte šírili aj výzvy na finančné dary na podporu ukrajinských ozbrojených síl.
Predtým, než starostov tím kybernetický útok odrazil a príspevky po zhruba pätnástich minútach vymazal, stihli hackeri zverejniť vyše 500 takýchto správ.
Páchatelia takto reagovali aj na jeden z najvydarenejších ukrajinských úderov na ruskú ropnú infraštruktúru z minulého týždňa, ktorý v ruskom hlavnom meste spôsobil mohutný výbuch a stĺpy čierneho dymu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vtedy šéfovi Kremľa odkázal: „Ak horí Ukrajina, bude horieť aj Moskva!“ pripomenul Bild.
Kybernetický útok podľa nemeckého denníka zasiahol jedného z najbližších Putinových dôverníkov. Sobianin je moskovským starostom už od roku 2010 a predtým pôsobil okrem iného ako šéf Putinovej prezidentskej administratívy.
Oficiálne stanovisko k incidentu zatiaľ nebolo vydané. Rovnako doteraz neexistujú žiadne indície o tom, kto za týmto útokom stojí, dodáva Bild.
Hackeri zaplavili Sobianinov osobný blog stovkami príspevkov. Opakovane v nich v ruštine uverejňovali rovnaké heslá vrátane sloganu „Sláva Ukrajine“. Okrem toho na jeho účte šírili aj výzvy na finančné dary na podporu ukrajinských ozbrojených síl.
Predtým, než starostov tím kybernetický útok odrazil a príspevky po zhruba pätnástich minútach vymazal, stihli hackeri zverejniť vyše 500 takýchto správ.
Páchatelia takto reagovali aj na jeden z najvydarenejších ukrajinských úderov na ruskú ropnú infraštruktúru z minulého týždňa, ktorý v ruskom hlavnom meste spôsobil mohutný výbuch a stĺpy čierneho dymu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vtedy šéfovi Kremľa odkázal: „Ak horí Ukrajina, bude horieť aj Moskva!“ pripomenul Bild.
Kybernetický útok podľa nemeckého denníka zasiahol jedného z najbližších Putinových dôverníkov. Sobianin je moskovským starostom už od roku 2010 a predtým pôsobil okrem iného ako šéf Putinovej prezidentskej administratívy.
Oficiálne stanovisko k incidentu zatiaľ nebolo vydané. Rovnako doteraz neexistujú žiadne indície o tom, kto za týmto útokom stojí, dodáva Bild.