Moskva zareaguje,ak NATO rozmiestni jadrové sily blízko ruských hraníc

Moskva 14. mája (TASR) - Moskva podnikne primerané preventívne opatrenia v prípade, že Severoatlantická aliancia (NATO) rozmiestni jadrové sily a infraštruktúru v blízkosti ruských hraníc, uviedol v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Alekxander Gruško, ktorého citovali tamojšie agentúry. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Bude nevyhnutné reagovať... podniknutím adekvátnych preventívnych opatrení, ktoré by zaistili životaschopnosť odstrašenia," uviedol Gruško podľa agentúry Interfax.



Moskva nemá nepriateľské úmysly voči Švédsku a Fínsku a nevidí "reálne" dôvody pre vstup týchto dvoch krajín do NATO, dodal.



Gruško zároveň zopakoval predchádzajúce vyhlásenie Kremľa, podľa ktorého reakcia Moskvy na možnú expanziu NATO bude závisieť od toho, ako blízko k Rusku Aliancia presunie vojenské prostriedky a akú infraštruktúru umiestni.



Fínsko vo štvrtok oznámilo, že plánuje požiadať o členstvo v NATO, pripomína Reuters. Očakávanie, že Švédsko bude tento príklad nasledovať, by prinieslo rozšírenie západnej vojenskej aliancie, ktorej chcel ruský prezident Vladimir Putin zabrániť.