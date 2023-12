Moskva chce dôkazy, že raketa v Poľsku bola ich, potom dá vysvetlenie

Moskva/Varšava 30. decembra (TASR) - Moskva nedá vysvetlenie rakety v poľskom vzdušnom priestore, kým nedostane "silné dôkazy", že to bola ruská raketa. Ruský chargé d’affaires v Poľsku Andrej Ordaš to vyhlásil po tom, čo si ho v piatok večer predvolali na poľské ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala sobotňajšiu správu z portálu britského denníka The Guardian.



Podľa ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti, spriaznenej s Kremľom, Ordaš povedal: "Kým nám nebudú poskytnuté silné dôkazy, nedáme žiadne vysvetlenie, pretože tieto obvinenia sú nepodložené."



Poukázal na prípad z novembra 2022, keď raketa zabila v poľskej pohraničnej dedine dvoch ľudí. "Vtedy sa tiež z tohto incidentu pokúšali obviniť ruskú stranu. Neskôr sa ukázalo, že raketu vystrelila ukrajinská armáda," dodal ruský chargé d’affaires.



Predstavitelia poľských ozbrojených síl v piatok popoludní informovali, že ruská raketa prenikla v piatok ráno na krátky čas do vzdušného priestoru Poľska - stalo sa to okolo 7.00 h a zdržala sa v ňom necelé tri minúty, pričom následne sa vrátila na Ukrajinu.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí si následne v piatok večer predvolalo ruského chargé d'affaires a žiadalo o vysvetlenie prieniku rakety do poľského vzdušného priestoru. "Námestník (poľského) ministra zahraničných vecí Wladyslaw Teofil Bartoszewski dnes večer... odovzdal chargé d'affaires Ruskej federácie Andrejovi Ordašovi nótu, v ktorej (v mene ministerstva) požaduje vysvetlenie incidentu týkajúceho sa narušenia vzdušného priestoru Poľska raketou s plochou dráhou letu a vyzýva Rusko, aby okamžite prestalo s takýmto druhom aktivít," oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.



Samotný Bartoszewski neskôr novinárom povedal, že Ordašovi odkázal, aby Rusko "prestalo takto testovať hranice" Poľska. Zároveň ho varoval, že ďalší takýto pokus sa stretne s ostrejšou reakciou Varšavy, ktorá je schopná v takom prípade "rýchlo a efektívne zareagovať".



Agentúra AFP pripomenula incident z novembra 2022, keď poľskú obec Przewodów neďaleko ukrajinských hraníc zasiahla ukrajinská raketa, pričom tam zabila dvoch civilistov. Raketa vtedy zasiahla poľnohospodársky objekt a spôsobila výbuch v sklade obilia. K jej pádu došlo počas intenzívneho ruského bombardovania Ukrajiny.



Spočiatku panovali pochybnosti o jej pôvode a objavovali sa domnienky, že bola ruská, čo vyvolávalo obavy, že by rusko-ukrajinský konflikt mohol eskalovať aj za hranice Ukrajiny. Akýkoľvek útok na člena NATO by totiž na základe článku 5 o spoločnej obrane spojencov mohol zatiahnuť Západ do potenciálne jadrového konfliktu s Ruskom.