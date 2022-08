Moskva chce v záporožskej elektrárni namiesto demilitarizácie prímerie

Moskva 15. augusta (TASR) - Moskvou dosadení predstavitelia odmietli v pondelok výzvy na stiahnutie ruských jednotiek zo Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny a namiesto neho navrhli pre túto vojnou zmietanú oblasť prímerie. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Vedenie Organizácie Spojených národov a šéf diplomacie EÚ by nemali rozprávať o demilitarizácii, ale o zavedení prímeria," uviedol predstaviteľ ruskej okupačnej samosprávy Vladimir Rogov pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti.



Z ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne v ukrajinskom meste Enerhodar sa už niekoľko dní navzájom obviňujú Kyjev s Moskvou, pripomína DPA.



Generálny tajomník OSN António Guterres v súvislosti so situáciou varoval pred jadrovou katastrofou a vyzval na demilitarizáciu oblasti. V nedeľu požiadalo 42 krajín sveta Rusko, ktoré zariadenie v súčasnosti okupuje, aby ho vydalo späť Ukrajine. Požiadavku podali v mene OSN, Európskej únie, Británie, Nórska, Austrálie, Japonska, Nového Zélandu a ďalších krajín.



"Umiestnenie ruského vojenského personálu a zbraní pri tomto jadrovom zaradení je neprijateľné," uviedli v spoločnom vyhlásení. Počas najnovšieho ostreľovania elektrárne zahynul v nedeľu jeden človek a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Ruské úrady uviedli, že na oblasť útočili "nacionalisti Ukrajiny". Ukrajinský starosta Enerhodaru Dmytro Orlov však hovoril o "vražednej provokácii" zo strany Ruska.



Experti z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) by mali zariadenie preskúmať, avšak OSN, Rusko a Ukrajina sa doposiaľ na plánovaní ich návštevy nedohodli. Analytici tvrdia, že prímerie v okolí elektrárne by bolo výhodné pre Moskvu a jej vojakov, keďže by tým získali bezpečnú základňu neďaleko frontovej línie, píše DPA.



Boje medzitým pokračovali aj v pondelok, pričom Rusko tvrdilo, že za uplynulých 24 hodín zabilo viac než 100 "zahraničných žoldnierov". Medzi obeťami sú podľa hovorcu ruského ministerstva obrany Igora Konašenka Poliaci aj Nemci. Moskva podľa Konašenkova útočila aj v Chersonskej a Doneckej oblasti a zabila viac než 420 ukrajinských vojakov. Počty nebolo možné nezávisle overiť, pripomína DPA.