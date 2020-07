Moskva chystá odvetu za sankcie EÚ za počítačové útoky z Ruska a Číny

Moskva 31. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že Moskva prijme odvetné opatrenia v reakcii na sankcie EÚ uvalené vo štvrtok na ruské subjekty za údajné počítačové útoky. Informovala o tom agentúra TASS.



Európska únia vo štvrtok prvýkrát uvalila sankcie za predpokladané počítačové útoky, ktoré ohrozili jej záujmy. Sankcie sú zamerané na právnické a fyzické osoby v Rusku a Číne, ako aj na špecializovanú jednotku ruskej vojenskej rozviedky GRU.



Rezort ruskej diplomacie považuje rozhodnutie EÚ o uvalení sankcií za "poľutovaniahodné a mätúce". Poukázalo na to, že "sankcie boli uvalené bez predloženia dôkazov, na základe vymyslenej zámienky o údajnej účasti na nejakých počítačových útokoch, ku ktorým došlo v minulosti".



"Politické pozadie (tohto kroku) je zrejmé," dodalo ministerstvo.



Sankcie EÚ boli prijaté vo vzťahu k šiestim jednotlivcom a trom subjektom, ktoré sú zapojené do rôznych akcií vrátane pokusu o prienik do počítačového systému Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).



Terčom ich počítačových útokov boli nielen subjekty v členských štátoch EÚ, ale aj v tretích krajinách, ako tomu bolo na prelome rokov 2015 a 2016, keď hackeri znefunkčnili energetický systém Ukrajiny.



EÚ vo svojom vyhlásení uviedla, že sankcie postihnú jednotlivcov, ktorí sú považovaní za aktérov ransomwarového útoku "WannaCry" v roku 2017, útoku "NotPetya", ktorý spôsobil problémy na Ukrajine, či hackerskú kampaň "Operation Cloud Hopper".