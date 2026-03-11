< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že pokračuje v dialógu s vedením Iránu
Putin telefonoval so svojím iránskym náprotivkom, pričom zdôraznil svoju podporu čo najskoršej deeskalácii konfliktu na Blízkom východe a jeho vyriešeniu prostredníctvom politických prostriedkov.
Autor TASR
Moskva 11. marca (TASR) - Rusko pokračuje v dialógu s vedením Iránu, ale stretnutie prezidenta Vladimira Putina s jeho iránskym kolegom Masúdom Pezeškijánom je z dôvodu aktuálnej situácie na Blízkom východe sotva možné, vyhlásil v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Putin telefonoval v utorok so svojím iránskym náprotivkom, pričom zdôraznil svoju podporu čo najskoršej deeskalácii konfliktu na Blízkom východe a jeho vyriešeniu prostredníctvom politických prostriedkov.
Takzvaná špeciálna vojenská operácia – ako sa v Rusku oficiálne označuje vojna na Ukrajine – bude podľa Peskova pokračovať a „skončí sa úspešne, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo takých počinov kyjevského režimu, akým bolo ostreľovania Brianska Ukrajinou“.
Hovorca ďalej vyhlásil, že Kremeľ považuje za „zjavné“, že útok ukrajinských ozbrojených síl na Briansk strelami Storm Shadow by nebol možný bez účasti britských špecialistov. O reakcii na tieto útoky podľa Peskova rozhodne ruská armáda.
Pri ukrajinskom raketovom útoku na ruské mesto Briansk zahynulo v utorok najmenej šesť ľudí a ďalších 42 utrpelo zranenia. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Briansku zasiahli kľúčovú zbrojársku továreň. Západoruská Brianská oblasť hraničí s Ukrajinou, preto patrí medzi regióny najviac postihnuté cezhraničným ostreľovaním a zásahmi dronov.
Peskov súčasne podčiarkol, že Rusko víta úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom urovnať situáciu na Ukrajine. „Vítame tieto snahy a sme za ne vďační,“ cituje hovorcu Kremľa agentúra TASS.
