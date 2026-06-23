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Moskva hlási 16-hodinový let bombardérov Tu-160 nad Arktídou
Bombardéry počas letu, ktorý ministerstvo označilo za rutinný, sprevádzali stíhačky MiG-31.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - Ruské strategické bombardéry typu Tu-160, schopné niesť riadené strely, absolvovali 16-hodinový let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora. Misia zahŕňala aj nácvik tankovania paliva vo vzduchu. Na platforme Telegram to v utorok oznámilo ruské ministerstvo obrany, citované agentúrou Reuters.
Bombardéry počas letu, ktorý ministerstvo označilo za rutinný, sprevádzali stíhačky MiG-31. V určitých úsekoch ich let monitorovali aj zahraničné stíhačky, ruské ministerstvo však nespresnilo, z ktorých krajín pochádzali. Na severe Rusko hraničí s členskými štátmi NATO – Nórskom a Fínskom.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že jeho lietadlá pravidelne vykonávajú lety nad neutrálnymi vodami Arktídy, severného Atlantiku, Tichého oceánu, Baltského a Čierneho mora. „Všetky lety sa vykonávajú v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru,“ doplnilo ruské ministerstvo obrany.
Strategické bombardéry Tu-160 a Tu-95MS, ako aj bombardéry dlhého doletu Tu-22M3, sú súčasťou tzv. jadrovej triády Ruska, môžu sa však používať aj na útoky konvenčnými raketami a bombami vrátane striel s plochou dráhou letu.
Bombardéry počas letu, ktorý ministerstvo označilo za rutinný, sprevádzali stíhačky MiG-31. V určitých úsekoch ich let monitorovali aj zahraničné stíhačky, ruské ministerstvo však nespresnilo, z ktorých krajín pochádzali. Na severe Rusko hraničí s členskými štátmi NATO – Nórskom a Fínskom.
Ministerstvo zároveň uviedlo, že jeho lietadlá pravidelne vykonávajú lety nad neutrálnymi vodami Arktídy, severného Atlantiku, Tichého oceánu, Baltského a Čierneho mora. „Všetky lety sa vykonávajú v prísnom súlade s medzinárodnými pravidlami pre využívanie vzdušného priestoru,“ doplnilo ruské ministerstvo obrany.
Strategické bombardéry Tu-160 a Tu-95MS, ako aj bombardéry dlhého doletu Tu-22M3, sú súčasťou tzv. jadrovej triády Ruska, môžu sa však používať aj na útoky konvenčnými raketami a bombami vrátane striel s plochou dráhou letu.