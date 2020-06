Účastníkov vojenskej prehliadky v Moskve budú testovať na koronavírus

Moskva 2. júna (TASR) - Zahraniční hostia a účastníci slávnostnej vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve sa po príchode do Ruska podrobia vyšetreniu a testu na prítomnosť nového koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa agentúry Interfax to v utorok uviedol Dmitrij Triškin, riaditeľ odboru vojenského lekárstva na ruskom ministerstve obrany.



Spresnil, že lekárske vyšetrenia zahraničných delegácií uskutoční armáda s pomocou zamestnancov Federálneho úradu pre kontrolu práv a zdravia spotrebiteľa (Rospotrebnadzor) na karanténnych miestach už na letiskách. Expresné testovanie na koronavírus podstúpia hostia v mieste svojho ubytovania.



Predpokladá sa, že pred cestou do Ruska budú musieť hostia a účastníci vojenskej prehliadky absolvovať dvojtýždňovú karanténu a pri vstupe do Ruska budú musieť predložiť potvrdenie o negatívnom teste na koronavírus SARS-CoV-2, dodal Triškin.



Na slávnostnú vojenskú prehliadku, ktorá sa v Moskve bude konať v náhradnom termíne 24. júna, boli pozvaní zástupcovia 19 štátov, uviedol minister obrany Sergej Šojgu.



Pôvodne sa prehliadka mala konať 9. mája - v deň 75. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, ale pre epidémiu koronavírusu bolo tradičné vojenské defilé v Moskve preložené na 24. júna.



Na Červenom námestí budú pochodovať aj príslušníci cudzích armád. Týchto zahraničných účastníkov prehliadky ubytujú v piatich vojenských zotavovniach v okolí Moskvy, kde bude pre nich pripravených 1500 lôžok.



Interfax dodal, že momentálne tieto objekty dezinfikujú, zásobujú zdravotníckym materiálom: rúškami, ochrannými maskami či rukavicami, a organizujú systém poskytovania lekárskej pomoci.