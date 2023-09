Moskva je pripravená pokračovať v dohode o vesmírnych letoch s USA

Moskva 16. septembra (TASR) - Šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Jurij Borisov v piatok oznámil, že je napokon ochotný predĺžiť dohodu so Spojenými štátmi o spoločných kozmických letoch na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Borisov uviedol, že sa pripravuje nová dohoda, ktorá umožní pokračovanie spoločných letov v rokoch 2024 a 2025. Moskva predtým informovala, že spoluprácu s USA vo vesmíre ukončí.



ISS je jedným z mála miest, kde obe krajiny stále spolupracujú od vypuknutia ruskej vojny proti Ukrajine. Napríklad v piatok astronautka americkej NASA Loral O'Harová odštartovala svoju misiu do vesmíru na palube ruskej rakety Sojuz spolu s ruskými kolegami Olegom Kononenkom a Nikolajom Čubom.



Kvôli inak extrémne napätým vzťahom oboch krajín Rusko nedávno oznámilo, že po roku 2024 preruší spoluprácu a postaví si vlastnú orbitálnu stanicu. Keďže výstavba vesmírnej stanice trvá niekoľko rokov, Moskva neskôr oznámila, že zvažuje zostať na palube ISS do roku 2028.