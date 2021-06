Na archívnej snímke Sergej Riabkov Foto: TASR

Paul Whelan, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 15. júna (TASR) - Moskva je pripravená vydať občanov USA odsúdených v Rusku prostredníctvom Dohovoru Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb, americký občan Paul Whelan, odsúdený v Rusku za špionáž, však medzi nimi nie je, uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore pre denník Izvestija, ktorý bol zverejnený v utorok.uviedol Riabkov v rozhovore, z ktorého citovala agentúra TASS.povedal Riabkov s tým, že Washington si túto pozíciu uvedomuje.konštatoval Riabkov a poznamenal, že pravidelné vyhlásenia právnikov Whelana majú za cieľ zjavneWhelan, občan USA, Veľkej Británie, Kanady a Írska, bol zadržaný ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) v decembri 2018. Mestský súd v Moskve ho odsúdil za špionáž na 16 rokov väzenia, dodal TASS.Putin v pondelok v rozhovore pre televíziu NBC uviedol, že je otvorený rokovaniam o výmene väzňov s USA. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej bude osud väznených amerických a ruských občanov jednou z tém jeho rokovania s Bidenom.Podľa AFP by sa rozhovor o zadržiavaných osobách mal zamerať napríklad na bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana. Whelan vyzval Bidena, aby zabezpečil výmenu zajatcov, a v nedávnom rozhovore uviedol, že sa stal obeťouĎalší občan USA, Trevor Reed, bol v roku 2020 odsúdený na deväť rokov väzenia na základe obvinenia z útoku na ruských policajtov, ktorého sa dopustil v stave opitosti.Moskva by zase mohla žiadať o vydanie známeho ruského obchodníka so zbraňami, väzneného v USA, Viktora Buta a zmluvného pilota a údajného pašeráka drog Konstantina Jarošenka.