Moskva je sklamaná z rozhodnutia o uvalení sankcií za kauzu Navaľnyj

Moskva 23. februára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že je sklamané z rozhodnutia šéfov diplomacií EÚ uvaliť sankcie na štyroch vysokopostavených ruských predstaviteľov v súvislosti so stíhaním kritika Kremľa Alexeja Navaľného a jeho podporovateľov. Moskva zároveň avizovala adekvátnu recipročnú odpoveď.



Ministerstvo kritizovalo, že Brusel sa opäť podriadil "disciplíne bloku a protiruským stereotypom", pričom opäť presadzuje sankcie, ktoré podľa Moskvy neplnia svoj účel.



Ruský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení poukázal aj na to, že "v rozpore s logikou" sa najskôr "prijíma politické rozhodnutie o uvalení sankcií a potom sa plánuje vyberanie kandidátov", ktorých sa reštrikcie dotknú.



Moskva deklarovala, že neustále požiadavky na Navaľného "prepustenie" na slobodu považuje za "kategoricky neprijateľné". Pripomenula, že takéto kroky sa v medzinárodnej praxi označujú za "zasahovanie do vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu".



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško pre agentúru RIA Novosti na margo rozhodnutia šéfov diplomacií EÚ vyhlásil, že "je to obohraná platňa".



Predseda zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij upozornil, že tento "ďalší útok EÚ na Rusko nezostane bez odozvy". Varoval, že "sankcie EÚ v kauze Navaľného budú ďalším krokom k zhoršeniu vzťahov s Ruskom."



Podľa jeho názoru Brusel neustále nasleduje kurz smerom k utlmeniu vzájomného dialógu s Ruskom, pričom ho objasňuje vymyslenými dôvodmi. Tento prístup podľa Sluckého "nemôže nijako prispieť k akejkoľvek normalizácii vzťahov". "Brusel vedie partnerstvo s Moskvou do slepej uličky. Východisko z nej sa dá nájsť iba vtedy, ak sa upustí od politiky obmedzovania Ruska," dodal.



Ministri zahraničných vecí EÚ na svojom pondelkovom rokovaní v Bruseli dosiahli "politickú dohodu" o prijatí nových cielených sankcií, pričom šéf európskej diplomacie Josep Borrell dostal za úlohu vypracovať a navrhnúť zoznam mien ruských predstaviteľov, na ktorých majú byť zamerané.



Sankcie by údajne mali týkať šéfa ruského vyšetrovacieho výboru, ktorý sa zaoberá všetkými závažnými trestnými činmi, taktiež riaditeľa väzenskej správy, riaditeľa ruskej Národnej gardy aj generálneho prokurátora.