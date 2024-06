Moskva je v kontakte s USA v súvislosti s možnou výmenou novinára

Moskva 17. júna (TASR) - Kremeľ je v kontakte so Spojenými štátmi v súvislosti s možnou výmenou väzňov, ktorá by zahŕňala aj amerického novinára Evana Gershkovicha zadržiavaného v Rusku. Potvrdil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň však zdôraznil, že tento ich dialóg by nemal byť nijako medializovaný, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Peskov citoval výroky ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré ten vyslovil začiatkom júna na stretnutí s poprednými predstaviteľmi zahraničných médií. "Chcem opäť pripomenúť rozhovor prezidenta (Putina) so šéfmi médií - potvrdil tam, že takéto kontakty (s USA) existujú," povedal Peskov.



Hovorca dodal, že zmienený dialóg pokračuje, no mal by sa viesť "v úplnej tichosti", bez zverejňovania akýchkoľvek podrobností. Na otázku, prečo sa má proces s Gershkovichom obvineným zo špionáže konať za zatvorenými dverami, Peskov odpovedal, že ide o rozhodnutie súdu, a teda nie je na ňom, aby sa k nemu vyjadroval.



Gershkovicha, reportéra amerického denníka The Wall Street Journal, zadržali v Rusku v marci 2023 a následne obvinili zo špionáže. Prokuratúra až minulý týždeň zverejnila detaily tohto obvinenia. Ruské úrady pritom dosiaľ podľa agentúry AP dosiaľ nepredložili žiadne dôkazy.



Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) novinár "podľa pokynov americkej strany zhromaždil informácie predstavujúce štátne tajomstvo o činnosti jedného z podnikov ruského vojensko-priemyselného komplexu". FSB vtedy dodala, že Američana zadržali v Jekaterinburgu "pri pokuse získať tajné informácie".



Gershkovich (32) obvinenia odmieta. Americké úrady označili jeho zadržanie a väzobné stíhanie za nezákonné a avizovali, že sa pokúsia dosiahnuť jeho prepustenie na slobodu. V prípade usvedčenia mu v Rusku hrozí 20-ročné väzenie.



Je prvým novinárom od rozpadu Sovietskeho zväzu, ktorého vzali v Rusku do väzby pre údajnú špionáž. Naposledy sa tak stalo ešte v čase vrcholiacej studenej vojny v roku 1986, keď sovietske tajné služby nakrátko zadržali Nicholasa Daniloffa, čo vyvolalo diplomatickú krízu so Spojenými štátmi.