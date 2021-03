Moskva končí povinnú izoláciu pre chronicky chorých a seniorov

Moskva 5. februára (TASR) - Moskovský starosta Sergej Sobianin v piatok ukončil povinnú izoláciu pre osoby staršie ako 65 rokov a ľudí s chronickými chorobami, čím zrušil jedno z posledných pandemických obmedzení v ruskom hlavnom meste. Informovala o tom agentúra AFP.



Život v Moskve, epicentre nákazy v Rusku, sa vrátil takmer do normálu, keď sa v januári ukončili obmedzenia pre pracovníkov v úradoch a barom a reštauráciám umožnili pracovať aj v noci.



Sobianin na svojom blogu oznámil, že Moskovčania starší ako 65 rokov a osoby s chronickými chorobami už od budúceho týždňa nebudú musieť zostať doma a toto rozhodnutie označil za "ďalší krok k normálnemu životu". Ako dôvod uviedol, že počet nových infekcií sa od konca minulého roka znížil takmer päťnásobne. Opatrenie zavedené v septembri, keď začal prudko stúpať počet infekcií v druhej vlne, zrušil, pretože "situácia s pandémiou sa postupne zlepšuje".



Sobianin však dodal, že vek a chronické choroby znamenajú, že táto skupina ľudí je stále "ohrozená". "Sedemsto až osemsto ľudí je každý deň prijímaných do nemocníc s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Preto, prosím, zdržte sa cestovania, ak je to možné. A ak niekam idete, potom choďte predovšetkým na miesto očkovania, aby ste sa zaočkovali, aby ste sa chránili," povedal Sobianin.



Moskva, ktorá v piatok zaznamenala 1757 nových prípadov nákazy koronavírusom, ponechala v platnosti zákaz hromadných akcií, povinné zostáva nosenie rúšok na verejných miestach. Aj keď druhá vlna ustúpila, krajina stále zaznamenáva viac ako 10.000 nových infekcií denne.



Vláda sa snaží svojich občanov presvedčiť, aby sa dali očkovať. Jej podpredsedníčka Tatiana Golikovová v piatok uviedla, že Rusko plne zaočkovalo domácimi vakcínami dva a pol milióna ľudí, zatiaľ čo ďalších päť miliónov dostalo prvú z dvoch dávok.



Tieto čísla naznačujú, že iba asi 1,7 percenta ruskej populácie bolo úplne zaočkovaných proti koronavírusu tri mesiace po tom, čo bola vakcína sprístupnená verejnosti, píše AFP.



Prieskumy tiež naznačujú, že v súvislosti s očkovaním stúpajú medzi Rusmi pochybnosti. Iba 30 percent respondentov nedávneho prieskumu nezávislej organizácie Levadovo centrum uviedlo, že sa dajú zaočkovať domácou vakcínou Sputnik V, v porovnaní s 38 percentami v decembri.