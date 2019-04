Moskva kritizovala verdikt amerického súdu nad Butinovou

Prečítajte si aj: Rusku Butinovú odsúdili v USA na 18 mesiacov



Moskva 26. apríla (TASR) - Moskva kritizovala piatkový verdikt amerického súdu, ktorý ruskú občianku Mariju Butinovú odsúdil na 18 mesiacov odňatia slobody za sprisahanie proti USA.uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Ministerstvo dodalo, že verdikt zanechalna americkom súdnom systéme.Súd vo Washingtone odsúdil Butinovú za. Butinová bola vo väzbe od svojho zatknutia v júli 2018 a toto obdobie sa jej započíta do trestu. Po odpykaní si trestu deportovaná do Ruska.Butinová sa vlani v decembri pred americkým súdom priznala k účasti na sprisahaní proti Spojeným štátom. Ešte v júli bola obžalovaná zo zločineckého sprisahania, ktorého sa dopustila, keď v USA pôsobilaPodľa vyšetrovateľov sa táto Ruska od roku 2015 zapájala do konšpiračných aktivít v USA v prospech Moskvy. Prokuratúra Butinovú vinila z toho, že sa pokúsila infiltrovať do amerického Národného združenia držiteľov zbraní (NRA), ktoré má podľa agentúry Reuters úzke väzby na niektorých republikánskych politikov vrátane prezidenta Donalda Trumpa.Podľa prokuratúry "nebola Butinová agentkou v pravom zmysle" tohto slova a oficiálne ani neabsolvovala výcvik určený pre tajných agentov. Jej úlohou bolo infiltrovať sa do viacerých konzervatívnych politických zoskupení v čase, keď sa moci ujímal súčasný americký prezident Donald Trump.