Moskva kritizuje snahy o uvalenie sankcií na Rusko za kauzu Navaľnyj

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecko a Francúzsko v stredu priamo obvinili Rusko z "účasti a zodpovednosti" na otrave ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Obe krajiny avizovali, že sa v súvislosti s týmto prípadom budú snažiť presadiť uvalenie sankcií EÚ. Moskva označila toto vyhlásenie za neprijateľné, a to "tak obsahom ako aj tónom".



V spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Francúzska a Nemecka, zverejnenom agentúrou AFP, sa uvádza, že "Rusko doposiaľ neposkytlo žiadne dôveryhodné vysvetlenie" kauzy Navaľnyj.



Ministri vyjadrili presvedčenie, že "neexistuje iné hodnoverné vysvetlenie otravy Navaľného, ako je ruská účasť a zodpovednosť".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v reakcii na toto vyhlásenie podľa agentúry Interfax uviedla, že vyhlásenie šéfov diplomacií Francúzska a Nemecka je neprijateľné svojím "obsahom i tónom". Podľa nej svedčí "o kategorickej neochote Paríža a Berlína brať do úvahy skutočnosti, ktoré ruskí predstavitelia opakovane uviedli".



Zacharovová kritizovala, že Francúzsko a Nemecko "namiesto riadnej spolupráce s Ruskou federáciou v záujme objasnenia okolností toho, čo sa stalo blogerovi" Navaľnému, "prešli teraz k vyhrážkam a pokusom" vydierať Moskvu.



Poukázala tiež na to, že Nemecko doteraz ignoruje žiadosti Ruska o poskytnutie dôkazov či výsledkov laboratórnych vyšetrení v kauze Navaľnyj. Dodala, že bez reakcie zostali aj výzvy Ruska, ktoré sú v súlade s európskym dohovorom o vzájomnej právnej pomoci.



Podľa Zacharovovej sa "Francúzsko a Nemecko v súčasnosti zjavne ujímajú vedenia v rozvíjajúcej sa protiruskej koalícii v Európskej únii, a to napriek ubezpečeniam o záväzku k partnerstvu s Ruskom, ktoré už predtým opakovane zazneli z Paríža a Berlína".



Hovorkyňa zároveň uviedla, že ak sú Paríž a Berlín pripravené "prehodnotiť tento konfrontačný smer a vzdať sa pokusov o diktát, možnosti normalizácie dialógu sú otvorené". Varovala, že ak tomu tak nie je, "urobíme si vlastné závery". Zdôraznila tiež, že "biznis ako obvykle" s Berlínom a Parížom "nepovažujeme za možný".



Sankcie, ktoré chcú Francúzsko a Nemecko navrhnúť v EÚ, sa majú týkať "fyzických osôb a jednej štruktúry", ktoré majú podľa oboch západných štátov niečo spoločné s nervovoparalytickou látkou novičok.



Podľa zistení nemeckého vojenského laboratória ako aj podľa iných nezávislých skúmaní vo Francúzsku a vo Švédsku bola látka práve tohto typu použitá pri pokuse o otravu Alexeja Navaľného.



K tomuto záveru dospela aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá v utorok potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy látky zo skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá v Nemecku,



Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta cestoval lietadlom z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.



Podľa slov Navaľného je za jeho otravou ruský prezident Vladimir Putin. Rusko svoju účasť na pokuse o otravu Navaľného naďalej popiera.