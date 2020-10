Moskva kritizuje vojenské cvičenie NATO, ktoré používa jadrový arzenál

Moskva 24. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vyjadrilo sťažnosť nemeckému vojenskému atašé v Moskve v súvislosti s vojenským cvičením NATO, v rámci ktorého spojenecké jednotky simulujú operácie s použitím jadrového arzenálu. Podľa ruského rezortu obrany toto cvičenie znížilo prah citlivosti pri rozhodovaní o použití jadrových zbraní. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"Cvičenie zvýši napätie medzi NATO a Ruskom a negatívne ovplyvní dôveru medzi krajinami v Európe", uviedlo ministerstvo.



Rusku prekáža skutočnosť, že Nemecko, ako krajina bez vlastného jadrového arzenálu, dáva k dispozícii svoj personál a letectvo pre nacvičovanie scenára, pri ktorom sú použité zbrane hromadného ničenia. Ruský rezort obrany to označil za "hrubé porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT)".



Nemecké letectvo totiž spoločne so svojimi partnermi v súčasnosti nacvičuje obranu územia členských krajín NATO s použitím jadrových zbraní v rámci tajného cvičenia "Steadfast Noon", ktoré sa začalo minulý týždeň, ozrejmuje DPA.



Cvičenie sa čiastočne uskutočnilo na leteckej základni Nörvenich na severe spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Cvičenia zahŕňajú použitie stíhacích bombardérov, ktoré by v prípade vojny mohli byť vybavené nukleárnymi zbraňami.