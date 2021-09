Moskva kritizuje výzvu EP na prehodnotenie vzťahov s Ruskom

Moskva 16. septembra (TASR) - Uznesenie Európskeho parlamentu (EP), v ktorom navrhuje prehodnotiť vzťahy s Ruskom, je poľutovaniahodné, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Poukázal pri tom na fakt, že v dokumente europarlamentu sa na "veľkú ľútosť" Moskvy "nehovorí o potrebe nadviazať dialóg" a "o potrebe vyriešiť existujúce problémy a nezhody prostredníctvom komunikácie na rôznych úrovniach a prostredníctvom rôznych kanálov".



Jediným bonusom prijatého dokumentu je podľa Peskova to, že ide o dokument "výlučne odporúčacieho charakteru".



Podľa ruského senátora Alexeja Puškova je dokument EP o sprísnení politiky voči Rusku v úplnom rozpore so stratégiou Európskej únie, pričom kombinuje "politické obmedzovanie" a "selektívny dialóg". Podľa neho je dokument dôkazom, že "agresívna menšina" v Európskej únii vystupuje ako väčšina, preto kontroluje celú európsku politiku voči Moskve.



Poslanci EP vo štvrtok v Štrasburgu vyzvali na novú stratégiu EÚ na podporu demokracie v Rusku a upozornili, že neuznajú novú Štátnu dumu, ak parlamentné voľby nebudú spravodlivé.



Poslanci pri hodnotení stavu vzťahov medzi EÚ a Ruskom objasnili, že rozlišujú medzi ruským ľudom a režimom prezidenta Vladimira Putina, ktorý označili za "stagnujúcu autoritársku kleptokraciu vedenú celoživotným prezidentom a obklopenú kruhom oligarchov".



V dokumente sa tiež zdôrazňuje nutnosť boja s represiami v Rusku, potreba vrátiť občanom slobodu voľby a prepustiť všetkých politických väzňov.



Za uznesenie europarlamentu, ktoré požaduje, aby Rada EÚ prijala stratégiu zahŕňajúcu stimuly a podmienky na posilnenie demokratických tendencií v Rusku, sa vyslovilo 494 poslancov, 103 bolo proti a 72 sa hlasovania zdržalo.



Parlament v schválenom dokumente vyhlasuje, že EÚ musí vytvoriť alianciu so Spojenými štátmi a ďalšími podobne zmýšľajúcimi partnermi s cieľom vyvážiť úsilie Ruska a Číny o oslabenie demokracie na celom svete a destabilizáciu európskeho politického poriadku. Takáto aliancia predpokladá aj uvaľovanie sankcií, politiku na boj proti nezákonným finančným tokom a podporu aktivistov za ľudské práva.



Predseda zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij podľa agentúry TASS vyhlásil, že prijatím tohto uznesenia EP oslabuje vyhliadky na rozmrazenie dialógu so Štátnou dumou. Prijatú správu tiež označil za "úplný politický a právny nezmysel".