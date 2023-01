Moskva: Krok Nemecka poslať tanky Ukrajine je extrémne nebezpečný

Moskva 25. januára (TASR) - Moskva v stredu označila za "extrémne nebezpečné" rozhodnutie Berlína o dodávkach tankov na Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Nemecko v stredu potvrdilo, že Kyjevu dodá tanky Leopard 2 a povolilo to aj ďalším krajinám, ktoré ich majú vo výzbroji. Tieto tanky nemeckej výroby patria k najvýkonnejším na svete a ich poskytnutie Ukrajine by znamenalo veľké posilnenie ukrajinskej armády v boji proti inváznym ruským silám.



Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz spresnil, že Nemecko koná v úzkej spolupráci so svojimi spojencami. Berlín podľa vyhlásenia vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov typu Leopard 2. Spolu s ďalšími krajinami by dodané tanky mohli vytvoriť dva prápory, pripomína AP.



Ruský veľvyslanec v Nemecku Sergej Nečajev v stredu v mene Moskvy rozhodnutie Berlína kritizoval. "Toto extrémne nebezpečné rozhodnutie prenesie konflikt na novú úroveň konfrontácie a protirečí vyhláseniam nemeckých politikov o neochote Nemeckej spolkovej republiky nechať sa doň vtiahnuť," napísal Nečajev vo vyhlásení.



Berlín sa v posledných týždňoch dostal pod veľký tlak spojencov, aby dodal Kyjevu tanky Leopard 2 a zároveň povolil ich vývoz na Ukrajinu tým štátom, ktoré ich majú vo výzbroji.



Scholz opakovane hovoril, že Nemecko sa musí v dodávke tankov pre Ukrajinu skoordinovať so Spojenými štátmi, ktoré zvažujú Kyjevu poslať svoje tanky Abrams.