Moskva nepovolila 3 lety z EÚ, ktoré nechceli letieť nad Bieloruskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Viedeň/Paríž/Moskva 26. mája (TASR) - Let spoločnosti Austrian Airlines z Viedne do Moskvy vo štvrtok zrušili, pretože ruská strana neschválila jeho novú trasu, ktorej cieľom bolo vyhnúť sa bieloruskému vzdušnému priestoru. Z rovnakého dôvodu bol vo štvrtok zrušený aj let spoločnosti Air France z Paríža do Moskvy, informovali agentúry AFP, TASS a Interfax." píše sa vo vyhlásení Austrian Airlines. Informáciu potvrdilo aj rakúske ministerstvo dopravy.Letecká spoločnosť Austrian Airlines tiež uviedla, že v súvislosti s odporúčaním Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) pozastavila lety v bieloruskom vzdušnom priestore, a preto bola zmena trasy letu Viedeň-Moskva nevyhnutná.Z rovnakého dôvodu vo štvrtok zrušili aj let spoločnosti Air France z Paríža do Moskvy. Ruská letecká spoločnosť Aeroflot vo štvrtok tiež oznámila, že svojím letom dopraví z Paríža do Moskvy časť pasažierov, ktorí mali pôvodne letieť letom spoločnosti Air France.Agentúra Interfax uvádza, že ruská strana z daného dôvodu doteraz nepovolila celkovo tri lety. Okrem letov spoločnosti Austrian Airlines a Air France bol ešte v stredu zrušený ďalší let spoločnosti Air France z Paríža do Moskvy. Interfax tiež uvádza, že nešlo o regulárne lety, ale o osobitý druh nákladno-osobných letov, ktoré údajne potrebujú pri každom odlete osobitné povolenie Moskvy.Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair medzi Aténami a Vilniusom.