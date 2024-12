Moskva tvrdí, že neustále sleduje vývoj situácie v Sýrii

Moskva 5. decembra (TASR) - Rusko vyhodnocuje situáciu v Sýrii a je v neustálom kontakte so sýrskou vládou, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rusko je v tomto konflikte kľúčovým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Momentálne pozorne sledujeme dianie v Sýrii. Vedieme neustály dialóg s našimi sýrskymi priateľmi, s Damaskom," povedal Peskov novinárom.



Peskov zároveň dodal, že "V závislosti od vyhodnotenia situácie budeme môcť hovoriť o miere pomoci, ktorú potrebujú sýrske orgány, aby si poradili s militantmi a eliminovali túto hrozbu."



Povstalci minulý týždeň obsadili najväčšie severosýrske mesto Aleppo a odvtedy postupujú na juh. Vo štvrtok sýrski povstalci oznámili, že vstúpili do mesta Hamá. Sýrska vláda však tieto tvrdenia poprela. Mesto Hamá bránia provládne sily s podporou ruského letectva a iránskych ozbrojených jednotiek.



Moskva ako kľúčový spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada poskytuje Sýrii už od roku 2015 vojenskú pomoc. Úsilie sýrskej vlády potlačiť povstalcov podporuje ruská armáda najmä leteckými útokmi, do ktorých sa zapojila aj po spustení povstaleckej ofenzívy minulý týždeň.