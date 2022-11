Moskva o zrušení rokovaní o jadrových zbraniach: Nemali sme na výber

Moskva 29. novembra (TASR) — Moskve nezostala iná možnosť, než zrušiť rozhovory o strategických jadrových zbraniach so Spojenými štátmi, vyhlásil v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Washington chcel totiž diskutovať iba o obnovení inšpekcií, zatiaľ čo Moskva mala iné priority. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá.



"Celkovo bola situácia taká, že sme nemali inú možnosť. Rozhodnutie padlo na politickej úrovni," povedal Riabkov, ktorého citovala agentúra RIA Novosti.



"Opakovane sme vysvetľovali naše stanovisko..., ale na americkej strane sme nevideli ani najmenšiu ochotu pohnúť sa týmto smerom," zdôvodnil Riabkov rozhodnutie Moskvy podľa agentúry TASS. Podľa neho je nepravdepodobné, že by sa stretnutie uskutočnilo ešte tento rok.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Rusko jednostranne odložilo konanie rozhovorov o jadrovom odzbrojovaní, ktoré sa mali konať tento týždeň v egyptskej metropole Káhira.



Predstavitelia Ruska a USA mali od 29. novembra do 6. decembra rokovať v Káhire o obnovení inšpekcií podľa Novej dohody START (New START; SNV-III), ktorá obmedzuje počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín.



Inšpekcie prebiehajúce v rámci tejto zmluvy boli pozastavené v roku 2020 pôvodne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Odvtedy sa Washingtonu a Moskve nepodarilo dosiahnuť dohodu o ich obnovení.