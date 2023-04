Moskva obvinila Kyjev z podkopávania mierových snáh

Moskva 26. apríla (TASR) - Moskva obvinila v stredu Kyjev z podkopávania akýchkoľvek pokusov o mier. Reagovala na telefonát ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajinské úrady a ich západní prisluhovači už ukázali, že sú schopní pokaziť akékoľvek mierové iniciatívy," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová však v súvislosti s telefonátom zároveň skonštatovala, že Moskva berie na vedomie ochotu a pripravenosť Číny podieľať sa na mierovom procese s Ukrajinou, informuje stanica Sky News.



Telefonát Siho so Zelenským bol vôbec prvým rozhovorom medzi oboma lídrami od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Peking spresnil, že podnet naň prišiel z Kyjeva.



Si v telefonáte ubezpečil Zelenského, že Čína je vo vojnovom konflikte na Ukrajine neutrálna a zasadzuje sa za mier. Zdôraznil tiež, že jediným východiskom z vojny sú rokovania. Zelenskyj informoval, že s čínskym lídrom absolvoval "dlhý a zmysluplný" telefonický rozhovor. Po rozhovore vymenoval ukrajinský prezident nového veľvyslanca v Číne Pavla Riabikina.



Peking predložil vo februári svoj 12-bodový mierový plán na politické urovnanie medzi Moskvou a Kyjevom. Navrhované riešenie, ktoré AFP označuje za vágne, zahŕňalo výzvu na dialóg a rešpektovanie územnej suverenity zúčastnených krajín.



Ruský rezort diplomacie na margo tohto plánu uviedol, že "vníma značný súlad" tohto dokumentu so svojím prístupom. Zároveň však obvinil Kyjev, že odmieta "akékoľvek rozumné iniciatívy zamerané na politické a diplomatické riešenie" konfliktu. Prípadný ukrajinský súhlas s mierovými rokovaniami je podľa Moskvy podmienený "ultimátami so zjavne nereálnymi požiadavkami".



Ukrajina dlhodobo tvrdí, že nebude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom mier je podľa vyjadrení jej predstaviteľov možný až po stiahnutí ruských vojsk z ukrajinského územia.



Čína oficiálne zastáva k ruskej agresii voči Ukrajine neutrálny postoj, ale Západ ju považuje za spojenca Ruska. Samotné Rusko tiež nevynechá žiadnu príležitosť deklarovať svoje partnerstvo s Pekingom, uviedla agentúra AP.