Moskva obvinila USA z hrubého zasahovania do vnutorných záležitostí

Moskva 31. januára TASR - Moskva v nedeľu obvinila USA z "hrubého zasahovania" do ruských vnútorných záležitostí po tom, ako Washington v nedeľu odsúdil "tvrdý" zásah ruských orgánov proti demonštrantom, ktorí sa druhý víkend po sebe zhromaždili vo viacerých mestách a žiadali prepustenie kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hrubé zasahovanie Spojených štátov do vnútorných záležitostí Ruska je rovnako dokázanou skutočnosťou ako propagácia falošných správ a výziev na neoprávnené zhromaždenia online platforiem kontrolovaných Washingtonom," uvádza sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie na Facebooku.



Rusko v pondelok protestovalo na veľvyslanectve Spojených štátov za príspevky na sociálnych sieťach, ktoré podľa Moskvy podporovali protikremeľské demonštrácie. Rusko zároveň obvinilo americké technologické giganty zo zasahovania do ruských vnútorných záležitostí.



Demonštrácií, ktoré sa odohrali vo viacerých mestách vrátane Moskvy, Petrohradu či Vladivostoku, sa v nedeľu zúčastnili tisíce ľudí. Organizácia OVD-Info, monitorujúca zatknutia počas hromadných protestov, eviduje 4027 zadržaných osôb v niekoľkých desiatkach miest. V Moskve zadržali vyše 1167 ľudí vrátane Navaľného manželky. Tá predtým zverejnila na sociálnej sieti záber, ktorý ju zachytáva na ulici. V Petrohrade zadržali v nedeľu 862 ľudí.



Stúpenci Navaľného, ktorého umiestnili do väzby pred dvoma týždňami po návrate z Nemecka po päťmesačnom zotavovaní sa z otravy, avizovali na túto nedeľu protestné akcie v približne 100 mestách. Počas demonštrácií z minulej soboty, ktoré boli najrozsiahlejšími v Rusku za celé roky, zadržali podľa aktivistov okolo 4000 osôb. Väčšinu neskôr prepustili, viacerým však dali pokuty alebo ich ponechali vo väzbe pre obvinenia z trestných činov.