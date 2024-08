Moskva odmieta zákon zakazujúci na Ukrajine ruské náboženské subjekty

Moskva 20. augusta (TASR) - Moskovský patriarchát v utorok kritizoval ukrajinský parlament za schválenie návrhu zákona, ktorý na Ukrajine umožní zákaz náboženských organizácií spojených s Ruskom vrátane ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC), informuje TASR.



"Ide o nelegitímny čin, ktorý je hrubým porušením základných princípov slobody svedomia a ľudských práv," uviedol hovorca ruskej pravoslávnej cirkvi Vladimir Legojda v statuse zverejnenom v aplikácii Telegram.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa agentúry Reuters uviedla, že Ukrajina likviduje "pravoslávie v jeho koreňoch" a vytvára "kvázipravoslávnu cirkev", ktorá používa podobné rituály, pričom však "konfiškuje chrámy a svätyne a predstiera, že ich používa podľa pravoslávnych zvykov. Ale v skutočnosti sa tomu vysmieva. Preto musíme hovoriť o likvidácii pravoslávia na Ukrajine".



Ukrajinský parlament v utorok prijal zákon, ktorý priamo zakazuje činnosť ruskej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine a otvára cestu k rovnakému rozhodnutiu ohľadom UPC prepojenej predtým na moskovský patriarchát.



Za tento zákon hlasovalo 265 poslancov, proti ich bolo 29. Ukrajinský parlament návrh zákona pritom neprerokoval v druhom čítaní, ale schválil ho hneď po otvorení schôdze. Odporcovia návrhu zákona totiž netrvali na prerokovaní svojich pozmeňujúcich návrhov, doplnila britská stanica BBC.



Zákon teraz pôjde na podpis k prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Očakáva sa, že zákon začne platiť 30 dní po jeho oficiálnom zverejnení vo vestníku, ale komunity UPC majú deväť mesiacov na to, aby "prerušili vzťahy s ruskou pravoslávnou cirkvou". Činnosť ruskej pravoslávnej cirkvi je podľa prijatého zákona na Ukrajine zakázaná.



Zákon predpokladá, že ukrajinské súdy na podnet úradov zakážu činnosť cirkví, ktoré sú súčasťou ruskej pravoslávnej cirkvi alebo sú s ňou spojené. UPC pritom nie je jedným právnym subjektom, ale pozostáva zo samostatných diecéz a farností – celkovo ich je asi 9000.



Súdne konania s týmito subjektmi by tak mohli pokračovať minimálne niekoľko mesiacov, takže reálny zákaz akýchkoľvek štruktúr UPC na Ukrajine môže nastať aj rok po podpise zákona prezidentom, poznamenala britská stanica BBC.



UPC patriaca pod moskovský patriarchát vyhlásila po vpáde ruskej armády na Ukrajinu nezávislosť od ruskej pravoslávnej cirkvi, ale formálne sa nevyhlásila za autokefálnu.



Ukrajinské úrady sa však domnievajú, že UPC vzťahy s Moskvou de facto neprerušila a že časť duchovných sa k Moskve naďalej hlási. Ukrajina sa však takýchto duchovných snaží odhaľovať - dôkazom je aj asi 70 trestných konaní začatých proti duchovným podozrivým z podpory Ruska a vojny na Ukrajine.



Bodom zlomu v cirkevných vzťahoch medzi Moskvou a Kyjevom boli aj udalosti z marca 2023, keď ukrajinské úrady vypovedali s UPC zmluvu o prenájme pozemkov a budov Kyjevsko-pečerskej lavry a požadovali vysťahovanie jej obyvateľov.



Na Ukrajine pôsobí aj autokefálna pravoslávna cirkev Ukrajiny (PCU), ktorá vznikla na konci roka 2018. Vláda v Kyjeve podporuje PCU, ktorá vznikla s pomocou a za podpory konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Ruská pravoslávna cirkev to neuznala a PCU považuje za schizmatickú.