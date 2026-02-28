< sekcia Zahraničie
Moskva odsudzuje agresiu voči Iránu ako
Ruská diplomacia vzniesla kritiku, že útoky sa uskutočnili práve počas obnoveného rokovacieho procesu, ktorý mal podľa Moskvy podporiť dlhodobú normalizáciu situácie okolo islamskej republiky.
Autor TASR
Moskva 28. februára (TASR) - Rusko v sobotu odsúdilo útoky USA a Izraela na Irán ako „premyslenú a nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu“. Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie v komuniké zverejnenom na sociálnych sieťach uviedlo, že „rozsah a charakter politicko-vojenských a propagandistických príprav“ vrátane presunu veľkej americkej vojenskej skupiny do regiónu ukazujú na vopred plánovanú operáciu. Moskva upozornila, že ide o porušenie základných princípov a noriem medzinárodného práva voči suverénnemu štátu – členovi OSN.
Ako píše TASR, ruská diplomacia vzniesla kritiku, že útoky sa uskutočnili práve počas obnoveného rokovacieho procesu, ktorý mal podľa Moskvy podporiť dlhodobú normalizáciu situácie okolo islamskej republiky. Podľa ministerstva tieto akcie popierajú predchádzajúce ubezpečenia o nezáujme Izraela o vojenskú konfrontáciu s Iránom.
Moskva vyzvala medzinárodné spoločenstvo - vrátane vedenia OSN a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) - na „objektívne a nezaujaté zhodnotenie“ týchto krokov, ktoré podľa nej ohrozujú mier a stabilitu na Blízkom východe.
Rusko označilo aktivity Washingtonu a Tel Avivu za „nebezpečné dobrodružstvo“, ktoré môže viesť k „humanitárnej, ekonomickej a prípadne aj jadrovej katastrofe“.
„Úmysly agresorov sú jasné a otvorene deklarované – zničiť ústavný poriadok a vládu štátu, ktorý sa im nepáči a ktorý sa odmietol podriadiť diktátu sily a hegemónii,“ píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.
Moskva tiež tvrdí, že útoky ohrozujú medzinárodný režim nešírenia jadrových zbraní. Bombardovanie jadrových zariadení v Iráne označila za „neprijateľné“.
Vo svojom vyhlásení ruské ministerstvo obvinilo americkú administratívu, že v posledných mesiacoch podniká „destabilizačné kroky“, ktoré spochybňujú zásady medzinárodného práva vrátane zásady nezasahovania, odmietnutia použitia sily a mierového riešenia sporov. Moskva požaduje „okamžitý návrat k politickému a diplomatickému urovnaniu krízy. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev v príspevku na sieti Telegram v súvislosti s útokom na Irán napísal, že „mierotvorca opäť ukázal svoju tvár“. Obvinil USA, že rokovania s Iránom boli len „"krycou operáciou"“ a v skutočnosti Washington nechcel vôbec rokovať.
Podľa Medvedeva sa teraz ukáže, „kto má viac trpezlivosti čakať na pád nepriateľa“ - či 249 rokov existujúce Spojené štáty, alebo Perzská ríša, ktorá vznikla pred viac než 2500 rokmi. V tomto kontexte Medvedev sarkasticky naznačil, že dlhodobá perspektíva konfliktu nie je jednoznačná a história môže prekvapiť: „Uvidíme, čo sa stane o 100 rokov...“
Ako píše TASR, ruská diplomacia vzniesla kritiku, že útoky sa uskutočnili práve počas obnoveného rokovacieho procesu, ktorý mal podľa Moskvy podporiť dlhodobú normalizáciu situácie okolo islamskej republiky. Podľa ministerstva tieto akcie popierajú predchádzajúce ubezpečenia o nezáujme Izraela o vojenskú konfrontáciu s Iránom.
Moskva vyzvala medzinárodné spoločenstvo - vrátane vedenia OSN a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) - na „objektívne a nezaujaté zhodnotenie“ týchto krokov, ktoré podľa nej ohrozujú mier a stabilitu na Blízkom východe.
Rusko označilo aktivity Washingtonu a Tel Avivu za „nebezpečné dobrodružstvo“, ktoré môže viesť k „humanitárnej, ekonomickej a prípadne aj jadrovej katastrofe“.
„Úmysly agresorov sú jasné a otvorene deklarované – zničiť ústavný poriadok a vládu štátu, ktorý sa im nepáči a ktorý sa odmietol podriadiť diktátu sily a hegemónii,“ píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.
Moskva tiež tvrdí, že útoky ohrozujú medzinárodný režim nešírenia jadrových zbraní. Bombardovanie jadrových zariadení v Iráne označila za „neprijateľné“.
Vo svojom vyhlásení ruské ministerstvo obvinilo americkú administratívu, že v posledných mesiacoch podniká „destabilizačné kroky“, ktoré spochybňujú zásady medzinárodného práva vrátane zásady nezasahovania, odmietnutia použitia sily a mierového riešenia sporov. Moskva požaduje „okamžitý návrat k politickému a diplomatickému urovnaniu krízy. Podpredseda ruskej Rady bezpečnosti a exprezident Dmitrij Medvedev v príspevku na sieti Telegram v súvislosti s útokom na Irán napísal, že „mierotvorca opäť ukázal svoju tvár“. Obvinil USA, že rokovania s Iránom boli len „"krycou operáciou"“ a v skutočnosti Washington nechcel vôbec rokovať.
Podľa Medvedeva sa teraz ukáže, „kto má viac trpezlivosti čakať na pád nepriateľa“ - či 249 rokov existujúce Spojené štáty, alebo Perzská ríša, ktorá vznikla pred viac než 2500 rokmi. V tomto kontexte Medvedev sarkasticky naznačil, že dlhodobá perspektíva konfliktu nie je jednoznačná a história môže prekvapiť: „Uvidíme, čo sa stane o 100 rokov...“