Moskva odsudzuje obmedzenia EÚ pre cestovanie občanov Ruska do Únie

Moskva 18. septembra (TASR) - Moskva v pondelok odsúdila obmedzenia uvalené Európskou úniou na ruských občanov pri vstupe na územie eurobloku vrátane zákazu prevozu niektorých osobných vecí. Rusko toto opatrenia označilo za "absurdné" a zamerané na poškodenie radových občanov Ruskej federácie.



Ako informovala agentúra AFP, Európska komisia (EK) začiatkom septembra vydala spresnenie k vstupu ruských občanov na územie EÚ, v ktorom zakázala vstup osobných automobilov s ruskou ŠPZ a uviedla, že ruským občanom hrozí aj konfiškácia predmetov, ako sú smartfóny, notebooky a kozmetické výrobky. EK dodala, že v súlade so sankciami uvalenými na Rusko možno takéto konanie považovať za "nezákonný dovoz".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že tieto pravidlá "prekračujú hranicu absurdnosti" a ich cieľom je "spôsobiť škodu najmä bežným Rusom a znemožniť ruským občanom vstup do Európskej únie".



Moskva súčasne obvinila EÚ zo snahy vybudovať novú železnú oponu a varovala Rusov, aby pred cestou do EÚ zvážili "riziká".



"Zúfalá snaha súčasného vedenia EÚ postaviť v Európe novú železnú oponu je teraz úplne zrejmá," konštatovalo ruské ministerstvo, ktoré dodalo, že vysvetlenia EK týkajúce sa zákazu dovozu tovaru ruského pôvodu do EÚ "naznačujú snahu Bruselu vytvoriť právnu neistotu a primať európske krajiny k diskriminácii ruských občanov".



Ruský rezort diplomacie vo svojom stanovisku uvádza, že bude pozorne sledovať vývoj situácie a na základe analýzy konania oficiálnych predstaviteľov podnikne ďalšie kroky pre tú-ktorú konkrétnu krajinu.



Poslednou krajinou EÚ, ktorá hraničí s Ruskom a ktorá implementovala spomínané opatrenia, sa v nedeľu stalo Poľsko. Zákaz vjazdu áut s ruskými poznávacími značkami oznámili minulý týždeň aj pobaltské štáty a Fínsko.



Cestovanie z Ruska na Západ sa stalo oveľa ťažším, odkedy Moskva začala svoju ofenzívu voči Ukrajine. V reakcii na ňu totiž EÚ vlani uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské letecké spoločnosti.